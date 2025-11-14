Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen

Amazon schickt LOL: Last One Laughing im kommenden Jahr in die nächste Runde, das hat man diese Woche offiziell bestätigt. Details zur 7. Staffel gibt es noch keine, aber Michael Bully Herbig ist wieder mit von der Partie und leitet die Show.

Doch es gibt noch eine Überraschung, denn mit LOL Next wurde im Rahmen des Bambi auch ein erstes Spin-off der Show angekündigt, welches Hazel Brugger moderiert. Hier gibt es ein „etwas angepasstes Showkonzept“, so Amazon.

Details gibt es noch keine, aber mit dabei „sind zehn Comedy-Stars bekannt aus dem Internet (Social Media Comedy-Stars)“. Ein Datum gibt es bisher noch nicht, aber der Ableger wird erst 2026 (exklusiv) bei Amazon Prime Video landen.

Klingt so, als ob es in diesem Jahr also kein Special gibt, bisher nutzte man gerne mal Halloween oder Weihnachten für eine kürzere Sonderausgabe. Da das Spin-off aber nicht von Bully moderiert wird, hat dieser vielleicht weniger Lust darauf.

