News

Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen

Autor-Bild
Von
|

Amazon schickt LOL: Last One Laughing im kommenden Jahr in die nächste Runde, das hat man diese Woche offiziell bestätigt. Details zur 7. Staffel gibt es noch keine, aber Michael Bully Herbig ist wieder mit von der Partie und leitet die Show.

Doch es gibt noch eine Überraschung, denn mit LOL Next wurde im Rahmen des Bambi auch ein erstes Spin-off der Show angekündigt, welches Hazel Brugger moderiert. Hier gibt es ein „etwas angepasstes Showkonzept“, so Amazon.

Details gibt es noch keine, aber mit dabei „sind zehn Comedy-Stars bekannt aus dem Internet (Social Media Comedy-Stars)“. Ein Datum gibt es bisher noch nicht, aber der Ableger wird erst 2026 (exklusiv) bei Amazon Prime Video landen.

Klingt so, als ob es in diesem Jahr also kein Special gibt, bisher nutzte man gerne mal Halloween oder Weihnachten für eine kürzere Sonderausgabe. Da das Spin-off aber nicht von Bully moderiert wird, hat dieser vielleicht weniger Lust darauf.

Info

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Fallout Serie Amazon

Fallout: Staffel 2 hat ein Datum bei Prime Video

Amazon schickt Fallout in eine zweite Runde und wird uns noch in diesem Jahr die zweite Staffel der Serie zeigen,…

13. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen
in Mobilität
Google Pixel 8 Pro Android Apps
Android bleibt offen: Google rudert überraschend zurück
in Firmware und OS
Call of Duty: Black Ops 7: „Die schlechteste Kampagne aller Zeiten“
in Gaming
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption: Neuauflage, Netflix-Version und Details zu Teil 2
in Gaming
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Aktuelle HBO-Serien bleiben bei Sky und WOW
in News
Tesla bringt Apple CarPlay in die Elektroautos
in Mobilität
Steam Deck 2: Valve hat „eine gute Vorstellung“ für neue Generation
in Gaming
Fallout Serie Amazon
Fallout: Staffel 2 hat ein Datum bei Prime Video
in News
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen übernimmt die Hermes-Versandkosten
in Handel
Rauchen No Smoking
Bundesrat will Rauchverbot in Autos mit Kindern
in Gesellschaft