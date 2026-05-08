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LEBARA erhöht Datenvolumen und Tempo bei Prepaid-Tarifen

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Lebara (KI)

Der Mobilfunkanbieter LEBARA erhöht das Datenvolumen und die Geschwindigkeit mehrerer Prepaid-Tarife.

LEBARA überarbeitet sein Online-Prepaid-Portfolio und führt ab sofort mehrere Verbesserungen ein. Betroffen sind vor allem Tarife ab 19,99 Euro, bei denen die maximale Download-Geschwindigkeit von bisher 50 auf 100 Mbit/s steigt. Die Upload-Geschwindigkeit bleibt weiterhin bei bis zu 25 Mbit/s.

Zusätzlich passt das Unternehmen mehrere Tarifstufen mit höherem Datenvolumen an. So steigen etwa beim Tarif für 24,99 Euro die enthaltenen Daten von 75 auf 80 GB. Neu eingeführt wird außerdem ein Tarif mit 100 GB für 29,99 Euro. Weitere Angebote erhalten laut LEBARA ebenfalls mehr Datenvolumen bei teilweise angepassten Preisen.

LEBARA erweitert Online-Prepaid-Angebote

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • 100 Mbit/s Download ab Tarifen für 19,99 Euro
  • Bis zu 150 GB Datenvolumen in höheren Tarifstufen
  • Neuer 100-GB-Tarif für 29,99 Euro
  • Tarifwechsel auch für Bestandskunden per App möglich

Nach Angaben des Unternehmens können auch bestehende Kunden unkompliziert über die Website oder die MyLebara-App in die neuen Online-Tarife wechseln. Durch hinterlegte Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder PayPal soll zudem die manuelle Guthabenaufladung entfallen.

Trotz der Änderungen bleiben die Tarife weiterhin als flexible Prepaid-Angebote ohne langfristige Vertragsbindung verfügbar.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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