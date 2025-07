Lebara führt HELLO!-Roamingpakete für über 110 Länder ein

Der Mobilfunkanbieter Lebara führt neue, optionale Roaming-Pakete ein. Diese lassen sich zu allen bestehenden Lebara-Tarifen hinzubuchen.

Die Pakete richten sich an Kunden, die im Ausland erreichbar bleiben oder nach Deutschland telefonieren möchten. Die Pakete bündeln Datenvolumen sowie ein Kontingent an Gesprächsminuten und SMS für die Nutzung in einer festgelegten Ländergruppe.

Laut Anbieter werden damit mehr als 110 Reiseländer abgedeckt. Die Roaming-Optionen tragen den Namen „HELLO!” und sind in drei Ländergruppen gestaffelt. Jede Ländergruppe enthält mehrere Preis- und Volumenstufen.

Lebara nennt beispielhaft für Ländergruppe 1 unter anderem die Schweiz, die Türkei und die USA, für Ländergruppe 2 unter anderem Kanada, Thailand und China und für Ländergruppe 3 unter anderem Australien, Costa Rica und Ägypten. Die enthaltenen Einheiten sind jeweils als „Min./SMS“ ausgewiesen (Telefonie- und SMS-Kontingent).

LEBARA: Roaming-Pakete nach Ländergruppen

HELLO! Ländergruppe 1 (42 Länder, u.a. Schweiz, Türkei, USA):

2 GB + 25 Min./SMS für 4,99 Euro.

6 GB + 50 Min./SMS für 9,99 Euro.

15 GB + 100 Min./SMS für 19,99 Euro.

HELLO! Ländergruppe 2 (67 Länder, u.a. Kanada, Thailand, China):

1 GB + 10 Min./SMS für 4,99 Euro.

3 GB + 25 Min./SMS für 9,99 Euro.

7 GB + 50 Min./SMS für 19,99 Euro.

Für HELLO! Für die Ländergruppe 3 (110 Länder, darunter Australien, Costa Rica und Ägypten) stehen zwei Stufen zur Verfügung: 1 GB + 25 Min./SMS für 9,99 Euro bzw. 3 GB + 50 Min./SMS für 19,99 Euro. Damit deckt die dritte Stufe zwar die größte Länderzahl ab, sie ist aber auch preislich über den Einstiegspaketen der anderen Gruppen angesiedelt.

Alle Roaming-Pässe haben eine Gültigkeit von vier Wochen ab Buchung, enden automatisch und müssen bei Bedarf neu gebucht werden. Die Optionen lassen sich direkt in der Lebara-App oder online aktivieren. Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

