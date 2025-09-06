LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €

LEBARA hat mehrere Anpassungen bei seinen Mobilfunktarifen vollzogen, darunter Preissenkungen und die Rückkehr eines Flex-Tarifs. Die Angebote richten sich an Kunden, die monatlich kündbare Optionen oder größere Datenvolumina suchen.

LEBARA hat den HELLO! 10 5G Flex Tarif wieder verfügbar gemacht. Der Tarif bietet 10 GB 5G-Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload im Telefónica o2-Netz. Telefon- und SMS-Flatrates sind inkludiert, ebenso VoLTE.

Der Tarif ist monatlich kündbar und kostet laut Unternehmensangaben dauerhaft 3,99 € pro Monat. Die Anschlussgebühr liegt bei 10 € statt 19,99 €, und Kunden, die ihre Rufnummer mitnehmen, erhalten einen Bonus von 10 €. Zusätzlich sind 80 Frei-Minuten in 50 Länder enthalten. Ein konkretes Enddatum der Aktion ist bisher nicht bekannt.

Preissenkungen und Bonusaktionen bei LEBARA

Der HELLO! 50 5G Tarif wurde im Preis reduziert und kostet nun dauerhaft 8,99 € pro Monat. Er bietet 50 GB 5G-Daten mit gleicher Geschwindigkeit wie der Flex-Tarif, Telefon- und SMS-Flatrates, VoLTE sowie 100 Frei-Minuten in 50 Länder. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate, die Kündigungsfrist 1 Monat, und die Anschlussgebühr liegt bei 1 € statt 15 €. Ein Bonus von 10 € wird bei Rufnummern-Mitnahme gewährt.

Der HELLO! 30 5G Tarif ist weiterhin mit 30 GB Datenvolumen verfügbar und bietet ebenfalls Telefon- und SMS-Flatrates sowie VoLTE. Die Grundgebühr beträgt 6,99 €, die Anschlussgebühr 1 € statt 19,99 €, und Kunden, die ihre Rufnummer mitnehmen, erhalten einen Wechselbonus von 30 €. Der Tarif hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten mit 1 Monat Kündigungsfrist und beinhaltet 80 Frei-Minuten in 50 Länder. Auch hier ist das Ende der Aktion derzeit nicht bekannt.

Details der LEBARA-Tarife im Überblick

HELLO! 10 5G Flex: 10 GB, 3,99 €/Monat, 1 Monat Laufzeit, 10 € Rufnummernbonus

HELLO! 50 5G: 50 GB, 8,99 €/Monat, 24 Monate Laufzeit, 10 € Rufnummernbonus

HELLO! 30 5G: 30 GB, 6,99 €/Monat, 24 Monate Laufzeit, 30 € Rufnummernbonus

Zu den LEBARA-Tarifen →

