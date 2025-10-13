LEBARA startet Bonusaktion für Rufnummernmitnahme
LEBARA startet ab heute eine Bonusaktion mit bis zu 30 Euro für Rufnummernmitnahme.
Ab dem 13. Oktober 2025 erhalten Neukunden laut Unternehmensangaben einen Bonus von bis zu 30 Euro, wenn sie ihre Rufnummer zu LEBARA mitbringen. Die Aktion gilt für ausgewählte Postpaid-Tarife, die mindestens 6,99 Euro pro Monat kosten.
Im Mittelpunkt steht der Tarif HELLO! 50 5G, der laut Anbieter 50 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und 100 Auslandsminuten für 8,99 Euro monatlich bietet. Sämtliche Tarife sind im Telefónica-Netz angesiedelt.
Kunden erhalten den Bonus nach erfolgreicher Portierung der bisherigen Nummer. Laut Mitteilung ist die Aktion zeitlich begrenzt und gilt nur für Neuabschlüsse während des Aktionszeitraums.
Kernpunkte der Aktion:
- Start: 13. Oktober 2025
- Bonus: bis zu 30 Euro bei Rufnummernmitnahme
- Gültig für Tarife ab 6,99 Euro monatlich
- Beispiel: HELLO! 50 5G mit 50 GB und Allnet-Flat
Für Interessenten mit Wechselabsicht kann der Bonus kurzfristig attraktiv sein, langfristig zählt aber vor allem die Netz- und Servicequalität.
