Tarife

LEBARA startet Bonusaktion für Rufnummernmitnahme

Autor-Bild
Von
|
Google Pixel 8 Pro Hand Back

LEBARA startet ab heute eine Bonusaktion mit bis zu 30 Euro für Rufnummernmitnahme.

Ab dem 13. Oktober 2025 erhalten Neukunden laut Unternehmensangaben einen Bonus von bis zu 30 Euro, wenn sie ihre Rufnummer zu LEBARA mitbringen. Die Aktion gilt für ausgewählte Postpaid-Tarife, die mindestens 6,99 Euro pro Monat kosten.

Im Mittelpunkt steht der Tarif HELLO! 50 5G, der laut Anbieter 50 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und 100 Auslandsminuten für 8,99 Euro monatlich bietet. Sämtliche Tarife sind im Telefónica-Netz angesiedelt.

Kunden erhalten den Bonus nach erfolgreicher Portierung der bisherigen Nummer. Laut Mitteilung ist die Aktion zeitlich begrenzt und gilt nur für Neuabschlüsse während des Aktionszeitraums.

Kernpunkte der Aktion:

Für Interessenten mit Wechselabsicht kann der Bonus kurzfristig attraktiv sein, langfristig zählt aber vor allem die Netz- und Servicequalität.

Zu den LEBARA-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / LEBARA startet Bonusaktion für Rufnummernmitnahme
Weitere Neuigkeiten
Vodafone 1
2,5 Gbit/s: Vodafone testet 6-GHz-Frequenzen für 5G und 6G
in Provider
High Mobile
Im 5G-Netz der Telekom: HIGH-Tarife ändern sich
in Tarife
Vodafone 5
CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar
in Tarife
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“
in Gaming
Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026
in Audio
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
in Mobilität
Google Pixel Watch 2023 Header
Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
in Firmware und OS
Deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame Dateninfrastruktur
in Marktgeschehen
Apple Mac Mini M1 Header
Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus
in Computer und Co.
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
in Gaming