Legion Go 2: Lenovo bereitet die Unterstützung von SteamOS vor

Das Legion Go 2 ist der zweite Gaming-Handheld von Lenovo und soll das Flaggschiff der Modellreihe sein. Während die Windows-Version seit einigen Monaten im Handel verfügbar ist, soll im Sommer eine Version mit SteamOS folgen. Das jetzt veröffentlichte BIOS Firmware-Update nimmt bereits vorab einige Änderungen am Gerät vor, da das Betriebssystem von Valve auch auf dem Windows-Gerät installiert werden kann.

Legion Go 2 bald auch offiziell mit SteamOS

Neben der Schließung von drei Sicherheitslücken und einigen anderen Anpassungen, deren Aussagekraft mir leider nicht klar ist – wie bei den Punkten 1, 4 oder 10 –, erwähnen die Release Notes unter Punkt 9 die Aktualisierung von „MP2 FW” für SteamOS. Es liegt also nahe, dass Lenovo erste Vorbereitungen an der Hardware trifft, um einen reibungslosen Start von SteamOS zu gewährleisten.

Das Legion Go 2 wurde von mir bei der Ankündigung mit großem Interesse verfolgt und auch das Feedback bei den Testberichten fällt positiv aus. Allerdings ist mir der Gaming-Handheld zu teuer. Ich hoffe, dass die Preisgestaltung der SteamOS-Version langfristig „attraktiver” ausfällt.

Summary of Changes
Version General Information: RRCN14WW:

  • 1.Update Wu Description.
  • 2.Improve BST method for BFSRB review.
  • 3.Change GPIO6 interrupt from SharedAndWake to Shared.
  • 4.Adjust SAP3 for Policy.
  • 5.Improve the process to hidden APM item in setup when loaddefault by bootorder.
  • 6.Improve the process of disable powerbutton during BIOS flash.
  • 7.Enhancement to address security vulnerability CVE-2024-38798.
  • 8.Enhancement to address security vulnerability CVE-2025-3770.
  • 9.Update MP2 FW for SteamOS.
  • 10.Update PI to 1102d.
  • 11.Improve the TPM switch function.
  • 12.Add Lenovo UEFI CA 2014 key.
  • 13.Enhancement to address security vulnerability LEN-208121.

