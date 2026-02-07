Legion Go 2: Lenovo bereitet die Unterstützung von SteamOS vor
Das Legion Go 2 ist der zweite Gaming-Handheld von Lenovo und soll das Flaggschiff der Modellreihe sein. Während die Windows-Version seit einigen Monaten im Handel verfügbar ist, soll im Sommer eine Version mit SteamOS folgen. Das jetzt veröffentlichte BIOS Firmware-Update nimmt bereits vorab einige Änderungen am Gerät vor, da das Betriebssystem von Valve auch auf dem Windows-Gerät installiert werden kann.
Legion Go 2 bald auch offiziell mit SteamOS
Neben der Schließung von drei Sicherheitslücken und einigen anderen Anpassungen, deren Aussagekraft mir leider nicht klar ist – wie bei den Punkten 1, 4 oder 10 –, erwähnen die Release Notes unter Punkt 9 die Aktualisierung von „MP2 FW” für SteamOS. Es liegt also nahe, dass Lenovo erste Vorbereitungen an der Hardware trifft, um einen reibungslosen Start von SteamOS zu gewährleisten.
Das Legion Go 2 wurde von mir bei der Ankündigung mit großem Interesse verfolgt und auch das Feedback bei den Testberichten fällt positiv aus. Allerdings ist mir der Gaming-Handheld zu teuer. Ich hoffe, dass die Preisgestaltung der SteamOS-Version langfristig „attraktiver” ausfällt.
Summary of Changes
Version General Information: RRCN14WW:
- 1.Update Wu Description.
- 2.Improve BST method for BFSRB review.
- 3.Change GPIO6 interrupt from SharedAndWake to Shared.
- 4.Adjust SAP3 for Policy.
- 5.Improve the process to hidden APM item in setup when loaddefault by bootorder.
- 6.Improve the process of disable powerbutton during BIOS flash.
- 7.Enhancement to address security vulnerability CVE-2024-38798.
- 8.Enhancement to address security vulnerability CVE-2025-3770.
- 9.Update MP2 FW for SteamOS.
- 10.Update PI to 1102d.
- 11.Improve the TPM switch function.
- 12.Add Lenovo UEFI CA 2014 key.
- 13.Enhancement to address security vulnerability LEN-208121.
