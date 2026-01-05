News

LEGO: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2026 ist da

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Bildquelle: LEGO

Wie gewohnt hat der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO pünktlich zum Jahresbeginn eine aktualisierte Version seines Sortimentskatalogs veröffentlicht. Ab sofort ist die PDF-Datei auf der LEGO-Website (Link führt direkt zur PDF-Datei) einsehbar. Für alle, die den neuen LEGO-Katalog in Papierform bevorzugen, empfiehlt es sich in den kommenden Tagen im Einzelhandel sowie in LEGO-Shops nachzusehen.

Viele neue Sets aus dem LEGO-Universum

Der Katalog, der alle Neuheiten ab Januar bis Juni umfasst, ist voraussichtlich bis zum Sommer gültig, danach folgt der entsprechende Katalog für das Jahresendgeschäft. Nahezu sämtliche Produktkategorien – darunter LEGO DUPLO, LEGO Creator, LEGO DREAMZzz, LEGO Ninjago, LEGO Harry Potter und LEGO Speed Champions und weitere – werden durch neue Klemmbaustein-Sets erweitert. Die entsprechenden Ankündigungen sind wie üblich bereits vor einigen Wochen erfolgt.

Mit großem Interesse habe ich mir den kleinen Teaser auf der finalen Seite des Katalogs angesehen, der den Schweif des Pokémon Pikachu zeigt. Ab 2026 werden nämlich offiziell lizenzierte LEGO Pokémon-Sets zum ersten Mal auf den Markt kommen.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René Hesse ♾️
    sagt am

    Schöne Sachen dabei, bei uns gab es zu Weihnachten auch wieder Lego. Kam sehr gut an.

    Antworten
  2. Chris 👋
    sagt am

    Schon mit dem Held zusammen bei YouTube durchgeblättert…
    Enorm langweiliger Inhalt, das bedruckte Papier nicht wert

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / LEGO: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2026 ist da
Weitere Neuigkeiten
Alkohol in Deutschland: Billiger als in 26 EU-Ländern
in Gesellschaft
Ing Bezahlen Karte
Dehoga lehnt Pflicht zur Kartenzahlung in der Gastronomie ab
in Fintech
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn rutscht weiter ab: Fernzüge immer unpünktlicher
in Mobilität
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 soll nächstes Jahr kommen
in Gaming
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow mit Tagesgeld-Zinsanpassung auf 3,0 % p. a.
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Preise und mögliches Datum
in Smartphones
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung S99H: Der hellste OLED TV aller Zeiten?
in News
Asus Zenzon 10 Header
Asus stellt wohl Smartphone-Sparte ab 2026 ein
in Smartphones
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Die neue Verbrenner-Hoffnung kommt aus Leipzig
in Mobilität
Bmw Alpina Header
BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an
in Mobilität