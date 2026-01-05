LEGO: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2026 ist da

Wie gewohnt hat der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO pünktlich zum Jahresbeginn eine aktualisierte Version seines Sortimentskatalogs veröffentlicht. Ab sofort ist die PDF-Datei auf der LEGO-Website (Link führt direkt zur PDF-Datei) einsehbar. Für alle, die den neuen LEGO-Katalog in Papierform bevorzugen, empfiehlt es sich in den kommenden Tagen im Einzelhandel sowie in LEGO-Shops nachzusehen.

Viele neue Sets aus dem LEGO-Universum

Der Katalog, der alle Neuheiten ab Januar bis Juni umfasst, ist voraussichtlich bis zum Sommer gültig, danach folgt der entsprechende Katalog für das Jahresendgeschäft. Nahezu sämtliche Produktkategorien – darunter LEGO DUPLO, LEGO Creator, LEGO DREAMZzz, LEGO Ninjago, LEGO Harry Potter und LEGO Speed Champions und weitere – werden durch neue Klemmbaustein-Sets erweitert. Die entsprechenden Ankündigungen sind wie üblich bereits vor einigen Wochen erfolgt.

Mit großem Interesse habe ich mir den kleinen Teaser auf der finalen Seite des Katalogs angesehen, der den Schweif des Pokémon Pikachu zeigt. Ab 2026 werden nämlich offiziell lizenzierte LEGO Pokémon-Sets zum ersten Mal auf den Markt kommen.