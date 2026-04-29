Mobilität

Leichtestes E-Bike-Upgrade? Dieses System wiegt nur 1,7 kg

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| 2 Kommentare

Das Unternehmen CYPLORE präsentiert ein besonders leichtes Nachrüstsystem für elektrische Tretunterstützung bei Renn- und Gravelbikes.

Das System richtet sich an Fahrer, die ihr bestehendes Fahrrad elektrisch unterstützen wollen, ohne das Fahrgefühl grundlegend zu verändern. Laut Unternehmensangaben kombiniert CYPLORE einen kompakten Hinterradnabenmotor mit einer flaschenförmigen Batterie und integriert sich optisch unauffällig in bestehende Setups.

Kern der Technik ist ein Drehmomentsensor, der die Tretleistung in Echtzeit erfasst und die Unterstützung entsprechend anpasst. Eine mechanische Kupplung trennt den Motor bei deaktivierter Unterstützung vollständig, sodass kein zusätzlicher Widerstand entsteht.

Technik, Varianten und Einsatzbereiche des E-Assist-Systems

CYPLORE wird in zwei Versionen angeboten. Die Variante ONE ist als vormontiertes Laufrad für eine schnelle Installation konzipiert. FLEX richtet sich an Nutzer, die individuelle Laufradkonfigurationen bevorzugen und mehr Anpassungsmöglichkeiten benötigen.

Wichtige Merkmale laut Hersteller:

  • Gewicht: ab 1,7 kg (FLEX) bzw. ca. 2,5 kg (ONE)
  • Motorleistung: 250 Watt
  • Drehmoment: 23 Nm
  • Reichweite: bis zu 50 km
  • Maximale Unterstützung: 25 km/h (EU)
  • Batterie: 36V, 111 Wh, USB-C-Ladung
  • Ladezeit: etwa 1 Stunde
  • Unterstützungsmodi: Smooth, Agile, Auto, Training
  • Konnektivität: ANT+ und App-Anbindung
  • Kompatibilität: Renn- und Gravelbikes mit 142 × 12 mm Steckachse

Die Installation soll je nach Version wenige Minuten bis etwa eine halbe Stunde dauern. Zudem unterstützt das System laut Hersteller gängige Standards bei Achsen, Bremsen und Freiläufen und lässt sich mit Radcomputern verbinden. Die Vermarktung beziehungsweise der Kauf läuft ab sofort über Kickstarter. Los geht es bei etwas über 500 Euro.

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  1. rot ☀️
    sagt am

    Wow, das ist ja mal richtig cool. Hoffe allerdings, dass es am ende nicht so teuer ist, wie ein ganzes ebike

    Antworten
    1. rot ☀️
      sagt am zu rot ⇡

      Preis zu spät gesehen. 500 ist fast schon ok

      Antworten

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