LG dementiert Verkauf der TV-Sparte

Trennt sich LG nach Sony ebenfalls vom Kerngeschäft bei den TVs? Das stand diese Woche jedenfalls dank einer Meldung von EBN im Raum. Das stimmt aber nicht, so LG in einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Android Authority.

LG Electronics möchte klarstellen, dass diese Meldung über einen möglichen Verkauf seines TV-Geschäfts jeglicher Grundlage entbehrt und daher rein spekulativ und irreführend ist.

Man bezeichnet die Meldung der Quelle als „rein spekulativ“, was sein kann, aber es sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, dass es nicht das erste Dementi von einem Aktienunternehmen wäre, was sich später als wahr herausstellt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, da man LG Display besitzt, aber die TV-Sparte ist nicht leicht.

Marken wie TCL setzen die etablierten Player immer mehr unter Druck und LG wird mit der Panel-Produktion sicher deutlich mehr als mit TVs verdienen. Aber da es im Moment nur eine Quelle gibt, würde ich mal weitere Meldungen dazu abwarten.