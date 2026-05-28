VW-Nutzer verlieren plötzlich wichtige Smart-Home-Funktionen

Die Smart-Home-Community mit Volkswagen meldet derzeit Probleme beim Zugriff auf Fahrzeugdaten über externe Smart-Home-Dienste.

Mehrere Nutzer berichten aktuell über Ausfälle bei der inoffiziellen Volkswagen-API, die unter anderem für Home Assistant und andere Smart-Home-Lösungen genutzt wird. Betroffen sind laut Diskussionen auf GitHub vor allem Login-Vorgänge sowie die Aktualisierung von Fahrzeugdaten. Während die offizielle Volkswagen-App bei vielen Nutzern weiterhin funktioniert, schlagen externe Integrationen teilweise mit Fehlermeldungen oder abgelaufenen Tokens fehl.

Im Mittelpunkt steht das Projekt „homeassistant-volkswagencarnet“, das Fahrzeugdaten in Home Assistant einbindet. Entwickler und Nutzer vermuten, dass Volkswagen Änderungen an der Authentifizierung vorgenommen oder den Zugriff für nicht autorisierte Drittanbieter eingeschränkt hat.

Eine offizielle Bestätigung des Konzerns liegt bislang offenbar nicht vor. Einige Nutzer sprechen von einer dauerhaften Abschaltung der kostenlosen Schnittstelle, andere vermuten technische Probleme bei der Token-Erneuerung.

Volkswagen-API sorgt für Diskussionen rund um Smart-Home-Integration

Die Auswirkungen betreffen insbesondere Fahrer, die Funktionen wie intelligentes Laden, Fahrzeugstatus-Abfragen oder Automatisierungen im Heimnetz nutzen. Laut Beiträgen in der Diskussion funktionieren bestehende Verbindungen teilweise noch bis zum Ablauf vorhandener Zugangstokens. Neue Anmeldungen scheinen dagegen häufig zu scheitern.

Genannte Probleme und Vermutungen:

Fehler bei Login und Token-Erneuerung

Teilweise langsame oder fehlerhafte App-Reaktionen

Unklarheit über neue Zugriffsregeln

Hinweise auf kostenpflichtige Unternehmensschnittstellen

Einige Entwickler verweisen zudem auf den EU Data Act und fordern transparentere Möglichkeiten für private Nutzer und Open-Source-Projekte. Andere Teilnehmer der Diskussion arbeiten bereits an möglichen technischen Anpassungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

Ob Volkswagen die Schnittstellen langfristig einschränkt oder lediglich technische Änderungen vorgenommen hat, bleibt derzeit offen.

Ich finde den Vorgang vor allem deshalb spannend, weil moderne Fahrzeuge zunehmend Teil des Smart Homes werden. Wenn Hersteller Schnittstellen kurzfristig ändern oder schließen, zeigt sich schnell, wie abhängig viele Nutzer inzwischen von solchen digitalen Diensten geworden sind.