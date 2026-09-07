LG-Fernseher sollen selbst im Standby Audio erfassen
LG Smart-TVs sollen laut einer Untersuchung selbst im Standby Audiodaten erfassen und Geräte im lokalen Netzwerk erkennen.
„Gamers Nexus“ hat gemeinsam mit „Level1Techs“ und Sicherheitsforschern verschiedene LG-OLED-Fernseher untersucht, darunter den LG G5. Netzwerkanalysen mit Wireshark zeigten demnach, dass die Geräte das lokale Netzwerk nach weiterer Hardware wie Smartphones und Smartwatches durchsuchen (siehe Video).
LG Smart-TVs sollen auch im Standby Daten erfassen
Besonders auffällig waren Tests mit dem eingebauten Mikrofon. Der Fernseher konnte laut den Forschern verständliche Audiodaten erfassen, obwohl der Bildschirm ausgeschaltet war. Ohne Internetverbindung wurden Spracheingaben demnach lokal gespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung übertragen.
Die Untersuchung nennt weitere Auffälligkeiten:
- Scans nach Geräten im lokalen Netzwerk
- Erfassung benachbarter WLAN-Netze
- ACR zur Erkennung wiedergegebener Inhalte
- Audiodaten trotz ausgeschaltetem Bildschirm
Die Forscher fanden zudem Schwachstellen in webOS, die eine entfernte Codeausführung ermöglichen sollen. Diese befinden sich im Responsible-Disclosure-Prozess.
Ich finde vor allem die Kombination aus Netzwerk-Scans, Werbetracking und Audioerfassung bemerkenswert. Hier wäre eine detaillierte Stellungnahme von LG wichtig, die erklärt, welche Daten tatsächlich erhoben werden und welche Einstellungen Nutzer dagegen verwenden können.
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