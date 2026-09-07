Netflix günstiger: Diese PayPal-Aktion läuft im September
PayPal erstattet Kunden 50 Prozent der Kosten für die ersten drei Monate eines neuen Netflix-Abos mit Werbung.
Die gemeinsame Aktion von PayPal und Netflix läuft seit dem 3. September und endet am 30. September 2026. Sie richtet sich an PayPal-Kunden in Deutschland und gilt für das Netflix-Abo „Standard mit Werbung“. Mit der letzten Netflix-Preiserhöhung ist das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter geworden.
So funktioniert die Cashback-Aktion von PayPal und Netflix
Kunden müssen das Angebot zunächst in der PayPal-App auswählen und aktivieren. Anschließend schließen sie das entsprechende Netflix-Abo ab und hinterlegen PayPal als Zahlungsmethode. Das Cashback wird laut PayPal auf das PayPal-Guthaben ausgezahlt.
Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:
- 50 Prozent Cashback für drei Monate
- gültig bis 30. September 2026
- Netflix Standard mit Werbung erforderlich
- Aktivierung über die PayPal-App notwendig
Ich finde die Aktion vor allem für Netflix-Neukunden interessant, die ohnehin das werbefinanzierte Abo ausprobieren möchten. Der begrenzte Aktionszeitraum und die notwendige Aktivierung über die PayPal-App sollten dabei aber beachtet werden. Für mich persönlich wäre es nichts, dass Streaming mit Werbung für mich nicht infrage kommt.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
07.09.26 · Mobilität
07.09.26 · Mobilität
03.09.26 · Handel
07.09.26 · Dienste
03.09.26 · Smart Home
07.09.26 · Software
07.09.26 · Tarife
02.09.26 · Smart Home
07.09.26 · Smartphones
01.09.26 · Schnäppchen