Schnäppchen

Netflix günstiger: Diese PayPal-Aktion läuft im September

René Hesse
Von
Netflix (KI)

PayPal erstattet Kunden 50 Prozent der Kosten für die ersten drei Monate eines neuen Netflix-Abos mit Werbung.

Die gemeinsame Aktion von PayPal und Netflix läuft seit dem 3. September und endet am 30. September 2026. Sie richtet sich an PayPal-Kunden in Deutschland und gilt für das Netflix-Abo „Standard mit Werbung“. Mit der letzten Netflix-Preiserhöhung ist das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter geworden.

So funktioniert die Cashback-Aktion von PayPal und Netflix

Kunden müssen das Angebot zunächst in der PayPal-App auswählen und aktivieren. Anschließend schließen sie das entsprechende Netflix-Abo ab und hinterlegen PayPal als Zahlungsmethode. Das Cashback wird laut PayPal auf das PayPal-Guthaben ausgezahlt.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

  • 50 Prozent Cashback für drei Monate
  • gültig bis 30. September 2026
  • Netflix Standard mit Werbung erforderlich
  • Aktivierung über die PayPal-App notwendig

Ich finde die Aktion vor allem für Netflix-Neukunden interessant, die ohnehin das werbefinanzierte Abo ausprobieren möchten. Der begrenzte Aktionszeitraum und die notwendige Aktivierung über die PayPal-App sollten dabei aber beachtet werden. Für mich persönlich wäre es nichts, dass Streaming mit Werbung für mich nicht infrage kommt.

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