Lidl Connect bekommt Unlimited-Tarife

Aldi Talk hat es vorgemacht und Lidl Connect zieht nach. Die Rede ist von Unlimited-Tarifen, die in Kürze bei Lidl Connect starten.

Im neuesten Lidl Aktionsprospekt, welches ab dem 11. August gültig ist, bewirbt der Discounter die neuen Tarife von Lidl Connect im Netz von Vodafone. Es handelt sich dabei um neue Unlimited-Tarife, die das unbegrenzte Nachbuchen von Datenvolumen ermöglichen. Nach aktuellem Stand sind die Tarife bis 8. Oktober 2025 in dieser Form verfügbar, eine Verlängerung ist vermutlich nicht ausgeschlossen.

Die Tarifaktion richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden. Die Tarife sind in drei Stufen erhältlich: Tarif S mit 20 GB für 9,99 €, Tarif M mit 40 GB für 14,99 € und Tarif L mit 80 GB für 19,99 € – jeweils für einen Abrechnungszeitraum von vier Wochen. Enthalten sind nationale Standardgespräche und SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonderrufnummern und Ausland). Ungenutzte Leistungen verfallen am Ende des Zeitraums.

Alle Tarife beinhalten die mobile Datennutzung im 5G-Netz (sofern verfügbar), andernfalls im LTE-Netz. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt je nach Tarif 50, 100 oder 150 Mbit/s, die maximale Uploadgeschwindigkeit jeweils 25 Mbit/s.

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens kann über die Lidl-Connect-App (und auch im Web) beliebig oft 1 GB zusätzlich gebucht werden. Ohne Nachbuchung wird die Geschwindigkeit auf 64 Kbit/s reduziert. Die Konditionen gelten innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Die Tarife sind jeweils zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar.

Alle von Lidl Connect angebotenen Tarife könnt ihr online einsehen.

