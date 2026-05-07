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Lidl krempelt seine Filialen komplett um

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Lidl

Der Discounter Lidl führt ab dem 7. Mai neue Non-Food-Themenwelten in allen deutschen Filialen ein.

Lidl gestaltet seine Non-Food-Bereiche bundesweit neu und setzt dabei auf sechs klar abgegrenzte Themenwelten. Nach Unternehmensangaben sollen Kunden Produkte dadurch schneller finden und zugleich ein „stärker auf Inspiration ausgerichtetes Einkaufserlebnis“ erhalten.

Die Bereiche werden farblich markiert und entlang der Hauptlaufwege in den Filialen angeordnet.

Bild: Lidl / Patrick Walter

Die neue Struktur umfasst Themenwelten für Baumarkt, Küche, Sport, Wohnen, Mode sowie Baby- und Kinderartikel. Im Mittelpunkt stehen Eigenmarken wie PARKSIDE, SILVERCREST oder CRIVIT, die laut Lidl eine prominentere Präsentation erhalten. Zudem sollen saisonale Schwerpunkte wie Gartenartikel im Frühjahr oder Heimtextilien im Winter flexibler dargestellt werden.

Lidl setzt auf vernetzte Non-Food-Themenwelten

Bild: Lidl / Patrick Walter

Nach Unternehmensangaben verbindet Lidl das neue Filialkonzept mit seinem Online-Shop. QR-Codes und Informationstafeln sollen Kunden direkt zu ergänzenden digitalen Angeboten führen, falls Produkte vor Ort nicht verfügbar sind. Der Händler spricht dabei von einem Omnichannel-Ansatz, der stationären Einkauf und Online-Bestellung enger verzahnen soll.

Die sechs Themenwelten im Überblick:

  • PARKSIDE für Baumarkt und Garten
  • SILVERCREST für Küche und Haushalt
  • CRIVIT für Sport und Freizeit
  • LIVARNO für Wohnen und Einrichtung
  • ESMARA sowie LUPILU für Mode und Kinderprodukte

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil viele Discounter ihre Non-Food-Bereiche bislang eher unübersichtlich organisiert haben. Ob die neue Struktur den Einkauf tatsächlich spürbar vereinfacht, dürfte sich aber erst im Alltag der Kunden zeigen.

Bild: Lidl / Patrick Walter

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. metacortexx 🍀
    sagt am

    Wenn ich billo Baumarkt- oder Haushaltsware will, dann ist Action meine erste Anlaufstelle. Die haben so gut wie alles und die Qualität ist bei einigen Sachen trotz des geringen Preises gut.

    Antworten
  2. Spiritogre 🏆
    sagt am

    Der neu gebaute große Lidl hier in der Nähe hat das schon ca. zwei Jahre so. Ich denke, bei vielen Märkten würde das aber am Platz scheitern.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      und gefühlt ist keine Lidl-Filiale, wie die andere. Bei ist eine Filiale sogar komplett gegenläufig. Die meisten Filialen laufen gegen den Uhrzeiger, diese eine ist mit dem Uhrzeigersinn

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Das macht mich auch absolut verrückt, wenn die Lidl Filialen unterschiedlich aufgebaut sind. Und dann freust du dich auf Scan and Go und dann gibt es das auch (noch) nicht in jeder Filiale 😬

        Antworten

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