Lidl krempelt seine Filialen komplett um

Der Discounter Lidl führt ab dem 7. Mai neue Non-Food-Themenwelten in allen deutschen Filialen ein.

Lidl gestaltet seine Non-Food-Bereiche bundesweit neu und setzt dabei auf sechs klar abgegrenzte Themenwelten. Nach Unternehmensangaben sollen Kunden Produkte dadurch schneller finden und zugleich ein „stärker auf Inspiration ausgerichtetes Einkaufserlebnis“ erhalten.

Die Bereiche werden farblich markiert und entlang der Hauptlaufwege in den Filialen angeordnet.

Die neue Struktur umfasst Themenwelten für Baumarkt, Küche, Sport, Wohnen, Mode sowie Baby- und Kinderartikel. Im Mittelpunkt stehen Eigenmarken wie PARKSIDE, SILVERCREST oder CRIVIT, die laut Lidl eine prominentere Präsentation erhalten. Zudem sollen saisonale Schwerpunkte wie Gartenartikel im Frühjahr oder Heimtextilien im Winter flexibler dargestellt werden.

Lidl setzt auf vernetzte Non-Food-Themenwelten

Nach Unternehmensangaben verbindet Lidl das neue Filialkonzept mit seinem Online-Shop. QR-Codes und Informationstafeln sollen Kunden direkt zu ergänzenden digitalen Angeboten führen, falls Produkte vor Ort nicht verfügbar sind. Der Händler spricht dabei von einem Omnichannel-Ansatz, der stationären Einkauf und Online-Bestellung enger verzahnen soll.

Die sechs Themenwelten im Überblick:

PARKSIDE für Baumarkt und Garten

SILVERCREST für Küche und Haushalt

CRIVIT für Sport und Freizeit

LIVARNO für Wohnen und Einrichtung

ESMARA sowie LUPILU für Mode und Kinderprodukte

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil viele Discounter ihre Non-Food-Bereiche bislang eher unübersichtlich organisiert haben. Ob die neue Struktur den Einkauf tatsächlich spürbar vereinfacht, dürfte sich aber erst im Alltag der Kunden zeigen.