Lidl punktet erneut: Vemondo räumt bei den V-Label-Awards ab

Die Lidl-Eigenmarke Vemondo wurde zum fünften Mal mit dem V-Label-Award ausgezeichnet.

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl freut sich über die erneute Auszeichnung seiner veganen Produktlinie „Vemondo“ bei den V-Label-Awards. In diesem Jahr wurden die vegane Leberwurst Schnittlauch (die ist auch meines Erachtens wirklich gelungen), die Nuss-Nougat-Creme und der „No Ghurt“ in den Kategorien „Fleisch- und Fischalternativen“, „Vegane Brotaufstriche“ sowie „Milch- und Molkereialternativen“ prämiert.

Info Die V-Label-Awards werden seit 1996 von der Nichtregierungsorganisation ProVeg ausgerichtet, die damit vegane und vegetarische Produkte kennzeichnet und bewertet.

Das Bewertungsverfahren der Organisation ProVeg folgte einem mehrstufigen Prozess. Zunächst prüften Experten die Produkte nach den Kriterien „Gesundheit“, „Marketing & Design“, „Marktpotenzial“ und „Nachhaltigkeit“.

Daraufhin führte eine Fach-Jury aus Gastronomie, Food-Tech und Markenentwicklung eine Blindverkostung durch, bei der Geschmack, Textur und Geruch bewertet wurden. Zusätzlich entschied die öffentliche Abstimmung mit über die Platzierung der Lidl-Eigenmarke.

Lidl erweitert veganes Sortiment mit neuen Strategien

Lidl kündigte an, das vegane Sortiment weiter auszubauen und plant derzeit einen Start-up-Wettbewerb für den besten veganen Käse-Ersatz. Rund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete Artikel sind ganzjährig in den Lidl-Filialen erhältlich und reichen vom Brotaufstrich über vegane Joghurtalternativen bis zu Fleischalternativen.

Laut einer aktuellen ProVeg-Studie bietet der Einzelhändler einen veganen Warenkorb mittlerweile 18 Prozent günstiger an als ein vergleichbares tierisches Angebot.