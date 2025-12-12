Lidl punktet erneut: Vemondo räumt bei den V-Label-Awards ab

Handel

Die Lidl-Eigenmarke Vemondo wurde zum fünften Mal mit dem V-Label-Award ausgezeichnet.

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl freut sich über die erneute Auszeichnung seiner veganen Produktlinie „Vemondo“ bei den V-Label-Awards. In diesem Jahr wurden die vegane Leberwurst Schnittlauch (die ist auch meines Erachtens wirklich gelungen), die Nuss-Nougat-Creme und der „No Ghurt“ in den Kategorien „Fleisch- und Fischalternativen“, „Vegane Brotaufstriche“ sowie „Milch- und Molkereialternativen“ prämiert.

Das Bewertungsverfahren der Organisation ProVeg folgte einem mehrstufigen Prozess. Zunächst prüften Experten die Produkte nach den Kriterien „Gesundheit“, „Marketing & Design“, „Marktpotenzial“ und „Nachhaltigkeit“.

Daraufhin führte eine Fach-Jury aus Gastronomie, Food-Tech und Markenentwicklung eine Blindverkostung durch, bei der Geschmack, Textur und Geruch bewertet wurden. Zusätzlich entschied die öffentliche Abstimmung mit über die Platzierung der Lidl-Eigenmarke.

Lidl erweitert veganes Sortiment mit neuen Strategien

Lidl kündigte an, das vegane Sortiment weiter auszubauen und plant derzeit einen Start-up-Wettbewerb für den besten veganen Käse-Ersatz. Rund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete Artikel sind ganzjährig in den Lidl-Filialen erhältlich und reichen vom Brotaufstrich über vegane Joghurtalternativen bis zu Fleischalternativen.

Laut einer aktuellen ProVeg-Studie bietet der Einzelhändler einen veganen Warenkorb mittlerweile 18 Prozent günstiger an als ein vergleichbares tierisches Angebot.

