Mobilität

Lidl überrascht E-Auto-Fahrer mit 27-Cent-Aktion an Schnellladern

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
Opel Mokka E Laden

Die Supermarktkette Lidl bietet im Juni einen vergünstigten Tarif für das Schnellladen von Elektroautos an.

Lidl startet zum 1. Juni 2026 eine zeitlich begrenzte Aktion für Nutzer der Lidl-Plus-App. Kunden können ihr Elektroauto an teilnehmenden Schnellladestationen des Unternehmens für 27 Cent pro Kilowattstunde laden. Das Angebot gilt bis zum 30. Juni 2026.

Voraussetzung für den vergünstigten Tarif ist laut Unternehmensangaben die Nutzung von Lidl Pay innerhalb der Lidl-Plus-App. Die Aktion ist ausschließlich für DC-Schnelllader mit CCS-Anschluss vorgesehen.

Die Ladeleistung der Stationen liegt laut Lidl meist bei bis zu 50 kW, vereinzelt seien auch deutlich höhere Leistungen von bis zu 350 kW verfügbar.

Bild: Lidl / mydealz

Lidl senkt Preis für Schnellladen von Elektroautos

Regulär kostet das Schnellladen an den Lidl-Stationen nach Unternehmensangaben 44 Cent pro Kilowattstunde. Durch die Aktion reduziert sich der Preis damit um rund 38 Prozent. Das Angebot richtet sich an Fahrer von Elektroautos unabhängig vom Fahrzeughersteller, sofern das Fahrzeug CCS-Schnellladen unterstützt.

Wichtige Bedingungen der Aktion:

  • Gültig vom 1. bis 30. Juni 2026
  • Nur mit Lidl Plus und Lidl Pay nutzbar
  • Nur für DC-Schnellladen mit CCS
  • Preis von 27 Cent pro kWh statt regulär 44 Cent

So sieht das erste Elektroauto von Ferrari aus

Ferrari hat heute den Luce final enthüllt, das erste Elektroauto der Marke, welches im ersten Halbjahr 2027 ansteht und 550.000…

26. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Eigentlich ein Grund zum Freuen, sorgt aber dafür, dass die noch mehr besetzt sind..
    Werden dann wohl auch Leute laden, die theoretisch zuhause laden könnten, was die Laternen Lader nicht zu Gute kommt..

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Lidl überrascht E-Auto-Fahrer mit 27-Cent-Aktion an Schnellladern
Weitere Neuigkeiten
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom feiert Glasfaser-Ausbaurekord
in Telekom
Uncharted Naughty Dog Header
Kritik an Naughty Dog: Ist Sony unzufrieden mit dem PlayStation Studio?
in Gaming
Porsche Taycan 2025 Gts
Stellt Porsche sein erstes Elektroauto ein?
in Mobilität
Gta 6 Jason Duval
Heute hätte GTA 6 erscheinen sollen
in Gaming
So sieht das erste Elektroauto von Ferrari aus
in Mobilität
Für uBlock Origin und mehr: Inhalte mit Generativen KI den Kampf ansagen
in Devs und Geeks
ASUS ROG Ally: Neue Generation des Gaming-Handheld wohl geplant
in Gaming
Tv Fernseher
Fernsehen über Internet verdrängt erstmals Kabel
in Unterhaltung
Unfall
Prognose: Kfz-Reparaturkosten steigen massiv trotz Assistenzsystemen
in Mobilität
Alkohol verliert an Bedeutung
in Gesellschaft