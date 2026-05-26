Lidl überrascht E-Auto-Fahrer mit 27-Cent-Aktion an Schnellladern
Die Supermarktkette Lidl bietet im Juni einen vergünstigten Tarif für das Schnellladen von Elektroautos an.
Lidl startet zum 1. Juni 2026 eine zeitlich begrenzte Aktion für Nutzer der Lidl-Plus-App. Kunden können ihr Elektroauto an teilnehmenden Schnellladestationen des Unternehmens für 27 Cent pro Kilowattstunde laden. Das Angebot gilt bis zum 30. Juni 2026.
Voraussetzung für den vergünstigten Tarif ist laut Unternehmensangaben die Nutzung von Lidl Pay innerhalb der Lidl-Plus-App. Die Aktion ist ausschließlich für DC-Schnelllader mit CCS-Anschluss vorgesehen.
Die Ladeleistung der Stationen liegt laut Lidl meist bei bis zu 50 kW, vereinzelt seien auch deutlich höhere Leistungen von bis zu 350 kW verfügbar.
Lidl senkt Preis für Schnellladen von Elektroautos
Regulär kostet das Schnellladen an den Lidl-Stationen nach Unternehmensangaben 44 Cent pro Kilowattstunde. Durch die Aktion reduziert sich der Preis damit um rund 38 Prozent. Das Angebot richtet sich an Fahrer von Elektroautos unabhängig vom Fahrzeughersteller, sofern das Fahrzeug CCS-Schnellladen unterstützt.
Wichtige Bedingungen der Aktion:
- Gültig vom 1. bis 30. Juni 2026
- Nur mit Lidl Plus und Lidl Pay nutzbar
- Nur für DC-Schnellladen mit CCS
- Preis von 27 Cent pro kWh statt regulär 44 Cent
Eigentlich ein Grund zum Freuen, sorgt aber dafür, dass die noch mehr besetzt sind..
Werden dann wohl auch Leute laden, die theoretisch zuhause laden könnten, was die Laternen Lader nicht zu Gute kommt..