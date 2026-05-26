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Kritik an Naughty Dog: Ist Sony unzufrieden mit dem PlayStation Studio?

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Sony kassierte vor ein paar Tagen bekanntlich Destiny 2 ein, plant aber, jedenfalls deutet es sich nicht an, kein Destiny 3. Das führte zu Frust bei einigen Fans. Wieso gibt man mehrere Millionen für Spiele von Naughty Dog aus, aber nicht dafür?

Diese Frage stellte ein Nutzer auch Jason Schreier von Bloomberg, der bei Bluesky darauf reagierte und betonte, dass Sony ein Problem damit hat. Das wurde aber falsch ausgelegt, denn einige haben es als Kritik an Naughty Dog verstanden.

Das PlayStation Studio hatte in den letzten Jahren nur wenige Spiele und bisher kein einiges (komplett) neues Spiel auf der PS5. Intergalactic kommt 2027, kurz vor der PS6. Aber Jason Schreier meldete sich bei ResetEra noch einmal zu Wort.

Sony gefällt die Entwicklung von Naughty Dog nicht, aber es geht dabei nicht um das Entwicklerstudio, sondern einen allgemeinen Trend, dass neue AAA-Spiele so unglaublich viel Geld kosten. Es wäre also denkbar, dass sich das mit der PS6-Ära wieder ändert. Naughty Dog selbst hat aber weiterhin einen festen Platz bei Sony.

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