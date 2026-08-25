Mac mini wird deutlich schneller: Apple setzt auf M6 und M5 Pro

Apple bringt den Mac mini mit M6 und M5 Pro sowie deutlich mehr Leistung, Wi-Fi 7 und schnelleren Netzwerkanschlüssen auf den Markt.

Der Mac mini mit M6 besitzt eine 12-Core CPU und eine 12-Core GPU mit Neural Accelerators. Laut Apple steigt die KI-Leistung gegenüber dem M4 um bis zu Faktor 4. Die Grafik soll doppelt so schnell und die CPU bis zu 40 Prozent schneller arbeiten.

Mac mini startet ab 1.049 Euro

Apple bietet den M6 mit 16 bis 32 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und bis zu 170 GB/s Speicherbandbreite an. Der M5 Pro unterstützt bis zu 18 CPU- und 20 GPU-Kerne sowie maximal 64 GB RAM bei 307 GB/s. Das ist ordentlich Leistung für das kleine Gehäuse.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und 2,5-Gbit-Ethernet

optional 10-Gbit-Ethernet

Thunderbolt 4 beim M6 und Thunderbolt 5 beim M5 Pro

M6 ab 1.049 Euro, M5 Pro ab 1.999 Euro

Apple nennt unter anderem eine bis zu 13,5-mal schnellere Verarbeitung von LLM-Prompts gegenüber dem Mac mini mit M1. Der Hersteller positioniert beide Modelle außerdem ausdrücklich für dauerhaft laufende KI-Agenten. Bestellungen sind ab sofort möglich. Die Auslieferung beginnt am 22. September.

Ich finde vor allem die Kombination aus mehr lokaler KI-Leistung, schnellerem Netzwerk und dem weiterhin kompakten Format interessant. Für normale Desktop-Nutzer bleibt der Leistungssprung vermutlich Luxus. Für Entwickler und lokale KI-Workflows wird der Mac mini dagegen deutlich spannender.

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