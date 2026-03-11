MacBook Neo: Apple denkt über Touchscreen nach

Apple wird Ende des Jahres vermutlich ein ganz neues MacBook Ultra auf den Markt bringen, welches mit OLED und erstmals einem Touchscreen daher kommt. Doch womöglich war die Idee für Touch gar nicht im Highend-Bereich von Apple.

Laut Ming-Chi Kuo sollte das MacBook Neo 2 einen Touchscreen bekommen, um besser mit den Chromebooks, bei denen über die Hälfte ein solches Display hat, konkurrieren zu können. Doch dieser Plan für das Neo 2 wurde wohl verworfen.

Die Produktion lief übrigens im Dezember statt Oktober bei Apple an, diese kleine Verzögerung wird man spüren, aber mit bis zu 5 Millionen Einheiten rechnet man mit einer „robusten“ Nachfrage, so die Quelle. Schulbeginn und Weihnachten sind wohl im Fokus, da rechnet Apple nochmal mit einem Peak bei der Nachfrage.

Aktuell ist ein Touchscreen beim MacBook Neo für 2027 also noch kein Thema, was sich jederzeit ändern kann, womöglich sehen wir diesen Schritt ja dann 2028.