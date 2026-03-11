Computer

Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple ist dafür bekannt, dass man eher im höheren Preissegment wildert, denn da ist die Gewinnmarge besser. Hin und wieder begibt man sich aber nicht nur in die Mittelklasse, sondern in den Einsteigerbereich, wie mit dem neuen MacBook Neo.

Für 699 Euro bekommt man hier ein sehr gutes Gesamtpaket und Studenten zahlen sogar nur 599 Euro, Apple hat beim MacBook Neo also noch Luft und das werden wir sicher im Sommer bei den Angeboten sehen. Für PC-Hersteller ist dieses neue MacBook eine Ansage und Asus war nach diesem Preis sogar „geschockt“.

„Angesichts der historisch sehr hohen Preise von Apple ist die Einführung eines so erschwinglichen Produkts ein Schock für den gesamten Markt“, so Nick Wu von Asus im Rahmen der Geschäftszahlen, das wird man jetzt „sehr ernst“ nehmen.

Aber Microsoft, AMD, Intel und Co. sind angeblich schon dran und analysieren, wie man darauf reagieren kann, immerhin deutete sich dieser Schritt seit Monaten in den Gerüchten an, das MacBook Neo dürfte also niemanden überrascht haben.

Sonos Era 300 Detail

Sonos streicht ganz neues Produkt vor Marktstart

Sonos ist zurück und möchte in diesem Jahr ein Comeback feiern, diese Woche haben wir die ersten zwei Neuheiten für…

11. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer / Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller
Weitere Neuigkeiten
Super Mario: LEGO und Nintendo kündigen neue Figur für 2027 an
in Gaming
Apple gibt komplett neues iPhone für 2028 angeblich auf
in Smartphones
Sonos Era 300 Detail
Sonos streicht ganz neues Produkt vor Marktstart
in Audio
tado° Thermostate bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert
in Schnäppchen
Neue Betrugsmasche: BaFin warnt vor falschem Trade Republic Support
in Fintech
Adobe erweitert Firefly und Photoshop um dialogorientierte KI
in Dienste
Play und Era: Sonos startet Comeback und kündigt neue Speaker an
in Audio
Resident Evil 9: Die Geschichte von Reqiuem geht offiziell weiter
in Gaming
Volkswagen kündigt massiven Stellenabbau an
in Mobilität
Porsche bestätigt neue Version des Elektro-Flaggschiffs
in Mobilität