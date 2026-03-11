Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller

Apple ist dafür bekannt, dass man eher im höheren Preissegment wildert, denn da ist die Gewinnmarge besser. Hin und wieder begibt man sich aber nicht nur in die Mittelklasse, sondern in den Einsteigerbereich, wie mit dem neuen MacBook Neo.

Für 699 Euro bekommt man hier ein sehr gutes Gesamtpaket und Studenten zahlen sogar nur 599 Euro, Apple hat beim MacBook Neo also noch Luft und das werden wir sicher im Sommer bei den Angeboten sehen. Für PC-Hersteller ist dieses neue MacBook eine Ansage und Asus war nach diesem Preis sogar „geschockt“.

„Angesichts der historisch sehr hohen Preise von Apple ist die Einführung eines so erschwinglichen Produkts ein Schock für den gesamten Markt“, so Nick Wu von Asus im Rahmen der Geschäftszahlen, das wird man jetzt „sehr ernst“ nehmen.

Aber Microsoft, AMD, Intel und Co. sind angeblich schon dran und analysieren, wie man darauf reagieren kann, immerhin deutete sich dieser Schritt seit Monaten in den Gerüchten an, das MacBook Neo dürfte also niemanden überrascht haben.