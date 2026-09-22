Fintech

Wero erreicht 60 Millionen registrierte Nutzer

René Hesse
Von
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WERO (KI)

Der europäische Bezahldienst Wero hat nach Angaben der EPI Company inzwischen 60 Millionen registrierte Nutzer.

Damit erreicht das noch junge Zahlungssystem einen weiteren wichtigen Meilenstein. Hinter Wero steht die European Payments Initiative (EPI), die eine europäische Alternative für digitale Zahlungen etablieren will.

Wero ermöglicht unter anderem das Senden und Empfangen von Geld zwischen Privatpersonen. Das System soll schrittweise stärker für Zahlungen im Handel ausgebaut werden. Banken, Händler und weitere Partner bilden dafür das gemeinsame Ökosystem.

Wero baut europäisches Bezahlsystem weiter aus

Die aktuelle Entwicklung im Überblick:

  • Wero zählt 60 Millionen registrierte Nutzer.
  • Weitere Banken werden an das System angebunden.
  • Händler sollen stärker in das Bezahlsystem integriert werden.
  • Wero ist als grenzüberschreitende europäische Zahlungslösung konzipiert.

EPI wertet die steigende Nutzerzahl als Bestätigung für den Aufbau einer eigenständigen europäischen Zahlungsinfrastruktur. Wie viele der 60 Millionen registrierten Nutzer Wero regelmäßig aktiv verwenden, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

Ich finde vor allem die Größenordnung interessant. 60 Millionen Registrierungen verschaffen Wero eine relevante Basis. Entscheidend wird nun sein, ob daraus auch eine breite Nutzung beim Bezahlen im Alltag entsteht.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

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