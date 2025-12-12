News

MagentaTV startet auf Hisense-TVs

Autor-Bild
Von
|

Der Fernsehdienst MagentaTV bietet seine App ab sofort auch auf dem Smart-TV-Betriebssystem VIDAA von Hisense an.

Durch die Integration können Nutzer von Hisense-Fernsehern mit VIDAA OS Version U6 oder höher laut Unternehmensangaben alle Spiele der FIFA Fußball-WM 2026 live auf ihren Geräten sehen. Ein separates Empfangsgerät ist nicht erforderlich, da MagentaTV direkt über die App genutzt werden kann. Damit erweitert die Deutsche Telekom ihre Reichweite im Smart-TV-Segment.

Die Zusammenarbeit zwischen VIDAA und der Deutschen Telekom soll laut beiden Parteien den Zugang zu linearem Fernsehen und Streaming-Inhalten vereinfachen. Guy Edri, CEO von VIDAA, bezeichnet die Integration als wichtigen Schritt, um das Nutzererlebnis auf deutschen Märkten zu verbessern. Telekom-Manager Jörg Richartz betonte, dass die gemeinsame Entwicklung in Richtung eines vollständigen MagentaTV-Erlebnisses fortgesetzt werde.

Hisense plant laut eigenen Angaben, die Verfügbarkeit weiterer Inhalte und Funktionen auf VIDAA in Europa auszubauen.

Weg vom Fernsehen: RTL richtet sich für 2026 neu aus

RTL kämpft mit dem zunehmend wegbrechenden Umsatz von Werbung aus dem TV-Geschäft und gab daher letzte Woche an, dass man…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / MagentaTV startet auf Hisense-TVs
Weitere Neuigkeiten
Payback
Alnatura und PAYBACK verlängern Partnerschaft langfristig
in Handel
Deutschland Germany De Schland
Bundesregierung startet „EinfachMachen“-Portal für Bürokratierückbau
in Gesellschaft
Auspuff Diesel Abgas
Biosprit-Quote zu niedrig: ADAC kritisiert Kabinetts-Gesetzentwurf scharf
in Mobilität
FlixTrain greift an: 65 Hochgeschwindigkeitszüge gegen die Deutsche Bahn
in Mobilität
Lidl
Lidl punktet erneut: Vemondo räumt bei den V-Label-Awards ab
in Handel
Apple Airtag Airtags Header
Apple-Leak für 2026: AirTags 2, neuer HomePod und mehr
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Nutzer verärgert: Amazon streicht neue Funktion bei Prime Video
in Dienste
Die große Überraschung: Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist Geschichte
in Mobilität
Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios
in Gaming
Xbox Logo Header 2025
Microsoft kündigt Xbox-Event für Januar 2026 an
in Gaming