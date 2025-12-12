MagentaTV startet auf Hisense-TVs

Der Fernsehdienst MagentaTV bietet seine App ab sofort auch auf dem Smart-TV-Betriebssystem VIDAA von Hisense an.

Durch die Integration können Nutzer von Hisense-Fernsehern mit VIDAA OS Version U6 oder höher laut Unternehmensangaben alle Spiele der FIFA Fußball-WM 2026 live auf ihren Geräten sehen. Ein separates Empfangsgerät ist nicht erforderlich, da MagentaTV direkt über die App genutzt werden kann. Damit erweitert die Deutsche Telekom ihre Reichweite im Smart-TV-Segment.

Die Zusammenarbeit zwischen VIDAA und der Deutschen Telekom soll laut beiden Parteien den Zugang zu linearem Fernsehen und Streaming-Inhalten vereinfachen. Guy Edri, CEO von VIDAA, bezeichnet die Integration als wichtigen Schritt, um das Nutzererlebnis auf deutschen Märkten zu verbessern. Telekom-Manager Jörg Richartz betonte, dass die gemeinsame Entwicklung in Richtung eines vollständigen MagentaTV-Erlebnisses fortgesetzt werde.

Hisense plant laut eigenen Angaben, die Verfügbarkeit weiterer Inhalte und Funktionen auf VIDAA in Europa auszubauen.