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Mastodon führt neue Nutzungsbedingungen ein

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Mastodon

Das Onlinenetzwerk Mastodon führt ab dem 31. August 2026 neue Nutzungsbedingungen für zwei große Server ein.

Mastodon hat neue Nutzungsbedingungen für die von dem Unternehmen betriebenen Server mastodon.social und mastodon.online angekündigt. Sie treten am 31. August 2026 in Kraft und gelten ausschließlich für dort registrierte Nutzer. Andere Server im Fediverse bleiben weiterhin eigenständig und legen ihre Regeln selbst fest.

Die überarbeiteten Bedingungen ersetzen eine frühere Version aus dem Jahr 2025. Nach Angaben von Mastodon wurden dabei Rückmeldungen aus der Community sowie juristische Beratung berücksichtigt. Ziel sei es, die Vereinbarungen klarer zu formulieren und den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der beiden Server transparenter zu machen.

Mastodon überarbeitet Nutzungsbedingungen für eigene Server

Nach Angaben der Mastodon GmbH regeln die neuen Bedingungen unter anderem die Verantwortlichkeiten der Nutzer, die Kontoverwaltung, zulässige Nutzungen sowie Fragen zum Eigentum an Inhalten und zur Funktionsweise der Föderation.

Künftig prüft Mastodon außerdem die erneute Bereitstellung eines Generators für Nutzungsbedingungen, den Betreiber anderer Instanzen verwenden könnten.

Wichtige Änderungen im Überblick:

  • Neue Nutzungsbedingungen ab 31. August 2026
  • Gültig nur für mastodon.social und mastodon.online
  • Weitere Anpassungen wegen EU-Vorgaben sind für Dezember geplant

Für Dezember 2026 kündigt Mastodon weitere Ergänzungen an, die unter anderem Informationen zum Digital Services Act, Meldeverfahren für rechtswidrige Inhalte sowie Moderations- und Einspruchsprozesse umfassen sollen. Nach Unternehmensangaben entstehen zudem Nutzungsbedingungen für kommerzielle Angebote.

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  1. Gast 👋
    sagt am

    Mastodiert überhaupt noch jemand?

    Die ganze Plattform ist doch wie leer gefegt und eingeschlafen.

    Selbst das auswärtige Amt twittert weiter bei X.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Gast ⇡

      Monatlich aktive Nutzer*innen
      682.005

      Aktive Server
      7751

      Quelle: https://joinmastodon.org/de/about

      Mit X kannst du das meines Erachtens nur schwer vergleichen, ist eine andere Art von Netzwerk.

      Antworten

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