MediaMarkt & Saturn verschenken „Mehrwertsteuer“ – viele Marken sind ausgeschlossen

Vom 26. bis zum 30. Juni 2025 führen MediaMarkt und Saturn eine Rabattaktion durch. Registrierte myMediaMarkt- oder mySaturn-Kunden erhalten dabei eine Ermäßigung in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils auf ausgewählte Produkte.

Dieser Rabatt entspricht rechnerisch etwa 15,966 Prozent des Kaufpreises. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel und ist sowohl in den stationären Märkten als auch im Onlineshop verfügbar. Eine Barauszahlung des Rabatts ist ausgeschlossen, ebenso wie die Kombination mit anderen Rabattaktionen oder Coupons.

Die Teilnahme setzt eine Registrierung im jeweiligen Kundenprogramm voraus. Im stationären Handel muss die Kundenkarte vorgezeigt werden, online muss der Kauf im eingeloggten Kundenkonto erfolgen.

Die Aktion gilt auch am verkaufsoffenen Sonntag, dem 29. Juni 2025, vorbehaltlich der jeweiligen lokalen Marktöffnungszeiten.

Eine Vielzahl von Marken, Produkten und Produktgruppen ist von der Aktion ausgeschlossen. Dazu zählen unter anderem Artikel von Apple, Amazon, Sonos, Microsoft (größtenteils), Samsung (in bestimmten Kategorien), Sony (teilweise), Nintendo (mit Ausnahmen), Canon, DJI sowie zahlreiche Zubehör- und Verbrauchsartikel.

Auch Vertragsabschlüsse, Dienstleistungen, digitale Inhalte, Lebensmittel, Versandkosten und Artikel von Drittanbietern sind von der Aktion ausgenommen. Die genaue Liste der ausgeschlossenen Produkte ist umfangreich und detailliert.

TCHIBO CAFISSIMO, TCHIBO, Amazon, Apple, Captiva, Joule Performance, AVM, Blink, Sonos, Amiibo, Kindle, Miele, Liebherr, Tolino, Stealth, Osnatech, Absaar, Sunset, Beyerdynamic, TECHNAXX (ausgeschlossen bei Solar und Balkonkraftwerk); Microsoft Xbox (ausgeschlossen alle Konsolen und Zubehör, bis auf Xbox Wireless-Standard Controller), Samsung AI Devices und IT (Tablets, Convertibles, Notebook, Monitor), Samsung in den Abteilungen „Smartphone“ und „Smartwatch“, Sony in der Abteilung „Foto“, Nintendo (ausgeschlossen bis auf Switch OLED-Modelle und Nintendo Switch Neon-Rot/Neon-Blau); Bosch MCC9555DWC Cookit (Art. Nr.: 2915924); META (ausgeschlossen QUEST 3S EU – REFURB in 128GB & 256 GB, QUEST 3 REFURB in 128GB & 512 GB sowie alle RAY-BAN Meta Brillen); Dyson (ausgeschlossen Turmventilator AM07 (Art. Nr.: 1830329), AIRWRAP I.D.TM MULTI-HAARSTYLER (Art. Nr.: 2969481); Microsoft (ausgeschlossen Surface Pro 12″ und Surface Laptop 13″, Surface Keyboard und Surface Keyboard + Pen in allen Varianten, Wireless Controller (Art. Nr.: 2695337), SURFACE KEYBOARD SC BT GRAY (Art. Nr.: 2973319), SURFACE 45W USB-C POWER SUPPLY (Art. Nr.: 2991418), SURFACE ARC MOUSE in der Farbe VIOLET (Art. Nr.: 2992268) & OCEAN (Art. Nr.: 2992267)); Sony (ausgeschlossen Over-ear Kopfhörer WH-1000XM6 in den Farben Silber (Art. Nr.: 2991266), Schwarz (Art. Nr.: 2991263) & Midnight Blue (Art. Nr.: 2991265)); Canon (ausgeschlossen Systemkamera EOS R5 MARK II+RF24-105MM F4 L IS (Art. Nr.: 2947325) und die Spiegelreflexkamera EOS R5 MARK II BODY Art. Nr.: 2947324); DJI (ausgeschlossen alle Varianten von OSMO POCKET 3 und MAVIC 4 PRO) sowie Solaranlagen & deren Komponenten (Balkonkraftanlagen), Fitnessgeräte & Sportzubehör, Gartenwerkzeug, Haushaltswaren, Tinte, Toner, Papier, Software & Games, Vorbesteller Artikel, jede Art von Download –/Content –/Gaming Cards und Codes, Guthabenkarten, Gutscheinkarten/ -boxen, Prepaidkarten, Film & Musik, E-Book Reader, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarktSaturn angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und Bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern, Demo Ware, Kartenverkauf.