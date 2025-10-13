Tarife

Mega SIM ersetzt Unlimited-Basis-Tarif

Mega SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet ab sofort neue Mobilfunktarife mit mehr Datenvolumen an. Der bisherige Unlimited-Basis-Tarif wird gestrichen und durch ein neues Modell ersetzt.

Der Anbieter führt den „Unlimited on Demand“-Tarif ein, der den bisherigen Unlimited-Basis-Tarif ablöst. Statt 75 GB stehen nun 100 GB zur Verfügung. Nach Unternehmensangaben bleibt der Anschlusspreis für alle Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten weiterhin entfallen.

Neue Tarifstruktur mit dauerhaftem Rabatt

Laut Mega SIM sind alle neuen Angebote 5G-fähig und enthalten einen „lebenslangen“ Preisnachlass, der spätere Preiserhöhungen ausschließen soll. Die Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten erhältlich.

Zu den Optionen gehören:

  • Allnet Flat 50 GB 5G ab 9,99 Euro monatlich
  • Allnet Flat 100 GB 5G ab 14,99 Euro monatlich
  • Unlimited on Demand für 19,99 Euro monatlich
  • Unlimited Max mit bis zu 300 Mbit/s für 29,99 Euro monatlich

Die Preise gelten laut Anbieter für das Netz von Telefónica. Kunden mit 24-monatiger Laufzeit zahlen keinen Anschlusspreis, während bei monatlicher Kündbarkeit eine Gebühr von 19,99 Euro anfällt.

Klingt für mich nach einer soliden, aber eher kleinen Anpassung. Mehr Datenvolumen ist natürlich nett, doch die Struktur bleibt im Kern gleich. Wer schon Kunde ist, wird kaum überrascht sein.

