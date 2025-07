Mega SIM hat jetzt drei Unlimited-Tarife – los geht es bei 14,99 Euro pro Monat

Mega SIM startet ab sofort eine Portfolioanpassung. Der Tarif „Unlimited Smart” löst die bisherige 200-GB-Allnet-Flat zum gleichen monatlichen Preis ab.

Laut dem Anbieter handelt es sich um ein „Comeback“ des Tarifs. Kernmerkmal ist eine Datenflat mit dauerhaft auf 15 Mbit/s im Download (10 Mbit/s im Upload) begrenzter 5G-Nutzung im Telefónica-o2-Netz inklusive Allnet- und SMS-Flat.

Der neue Tarif wird in zwei Vertragsvarianten angeboten. Die Laufzeitversion über 24 Monate kostet dauerhaft 19,99 Euro pro Monat und hat eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Laufzeitende. Die Flex-Variante mit monatlicher Laufzeit kostet dauerhaft 24,99 Euro pro Monat und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden.

Beide Varianten unterstützen VoLTE und WiFi-Calling, verlangen einen Anschlusspreis von 9,99 Euro und lassen sich bis zu 120 Tage in die Zukunft aktivieren.

Mega SIM: Tarifdetails im Überblick

Als Referenz weist Mega SIM darauf hin, dass der Tarif „Unlimited on Demand“ bereits in der Vorwoche gestartet ist und weiterhin als „Highlight“ beworben wird. Zusammen mit Unlimited Max sind damit laut Anbieter drei unterschiedliche Unlimited-Optionen im Portfolio verfügbar.

Unlimited on Demand unterscheidet sich technisch deutlich von Unlimited Smart: Hier wird eine 5G-Nutzung mit bis zu 300 Mbit/s im Download (50 Mbit/s im Upload) freigeschaltet. Pro Tag stehen zunächst 10 GB Highspeed-Daten zur Verfügung. Danach kann der Nutzer beliebig oft zusätzliche 2-GB-Blöcke per SMS kostenfrei nachbuchen. Erfolgt keine Nachbuchung, fällt die Geschwindigkeit in beide Richtungen auf maximal 384 kbit/s zurück.

Unlimited on Demand ist in einer 24-Monats- und einer Flex-Variante erhältlich. Die Laufzeitversion wird derzeit als Aktion für 14,99 Euro pro Monat (statt regulär 19,99 Euro) angeboten, die Flex-Variante für 19,99 Euro pro Monat (statt 24,99 Euro).

Beide Varianten nutzen das Telefónica-o2-Netz, enthalten eine Allnet- und SMS-Flat, unterstützen VoLTE und WiFi-Calling, verlangen einen Anschlusspreis von 9,99 Euro und bieten einen flexiblen Vertragsbeginn bis zu 120 Tage nach Bestellung.

