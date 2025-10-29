Tarife

Mega SIM kürzt Datenvolumen, senkt Preise und verspricht lebenslangen Rabatt

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Apple iPhone 16 Pro

Ab sofort ersetzt Mega SIM die bisherigen 50- und 100-GB-Optionen durch 35 und 75 GB. Laut Unternehmensangaben sollen die neuen Bundlepreise dadurch günstiger ausfallen. Alle Tarife behalten 5G-Zugang und einen lebenslangen Rabatt.

Überblick zu Preisen, Laufzeiten und Kernmerkmalen

Die Angebote sind monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit buchbar. Bei 24 Monaten entfällt laut Anbieter der Anschlusspreis. Im Telefónica-Netz stehen vier Produktvarianten bereit, zwei mit begrenztem Volumen und zwei Unlimited-Varianten mit unterschiedlicher Maximalgeschwindigkeit.

Kernpunkte im Schnelldurchlauf:

  • Allnet-Flat 35 GB 5G: 8,99 €/Monat
  • Allnet-Flat 75 GB 5G: 10,99 €/Monat
  • Unlimited on Demand: 19,99 €/Monat
  • Unlimited Max (bis 300 Mbit/s): 29,99 €/Monat

Nach Angaben von Mega SIM gilt der Rabatt lebenslang und soll Preiserhöhungen ausschließen. Ich finde das Angebot pragmatisch: Wer mit weniger Volumen auskommt, profitiert preislich, für Power-Nutzer bleibt Unlimited die offensichtliche Wahl.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Mega SIM kürzt Datenvolumen, senkt Preise und verspricht lebenslangen Rabatt
Weitere Neuigkeiten
Withings U Scan Key Visual Normal Toilets
Withings startet U-Scan für Urinanalyse zu Hause
in Hardware
Congstar
Congstar startet Prepaid-Aktion zum Singles Day 2025
in Tarife
Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3
Homematic IP: Probleme in Home Assistant
in Smart Home
Revolut
Revolut erhält MiCA-Lizenz und hebt Krypto-Einschränkungen auf
in Fintech
Geely: China-Marke plant große Europa-Offensive
in Mobilität
Oppo zeigt neues Flaggschiff und ignoriert Deutschland
in Smartphones
Planet of Lana 2: So sieht das neue Spiel aus
in Gaming
Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update
in Firmware und OS
Toyota zeigt elektrischen Corolla: „Wir werden das Auto neu erfinden“
in Mobilität
Zukunft der Xbox: Microsoft setzt voll auf Windows
in Gaming