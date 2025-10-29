Mega SIM kürzt Datenvolumen, senkt Preise und verspricht lebenslangen Rabatt
Ab sofort ersetzt Mega SIM die bisherigen 50- und 100-GB-Optionen durch 35 und 75 GB. Laut Unternehmensangaben sollen die neuen Bundlepreise dadurch günstiger ausfallen. Alle Tarife behalten 5G-Zugang und einen lebenslangen Rabatt.
Überblick zu Preisen, Laufzeiten und Kernmerkmalen
Die Angebote sind monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit buchbar. Bei 24 Monaten entfällt laut Anbieter der Anschlusspreis. Im Telefónica-Netz stehen vier Produktvarianten bereit, zwei mit begrenztem Volumen und zwei Unlimited-Varianten mit unterschiedlicher Maximalgeschwindigkeit.
Kernpunkte im Schnelldurchlauf:
- Allnet-Flat 35 GB 5G: 8,99 €/Monat
- Allnet-Flat 75 GB 5G: 10,99 €/Monat
- Unlimited on Demand: 19,99 €/Monat
- Unlimited Max (bis 300 Mbit/s): 29,99 €/Monat
Nach Angaben von Mega SIM gilt der Rabatt lebenslang und soll Preiserhöhungen ausschließen. Ich finde das Angebot pragmatisch: Wer mit weniger Volumen auskommt, profitiert preislich, für Power-Nutzer bleibt Unlimited die offensichtliche Wahl.
