Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar

Mega SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet ab sofort mehrere neue Mobilfunktarife mit 5G an. Die Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit 24-monatiger Laufzeit verfügbar, wobei der Anschlusspreis bei längerer Bindung entfällt.

Mega SIM stellt verschiedene Datenvolumenoptionen bereit, die laut Unternehmensangaben alle über 5G verfügen und einen „lebenslangen Rabatt“ beinhalten, der dauerhaft stabile Preise ohne spätere Erhöhungen gewährleisten soll. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica.

Die monatlich kündbaren Tarife reichen von 50 GB für 9,99 Euro bis zu Unlimited Max mit 300 Mbit/s für 29,99 Euro. Die Preise enthalten einen Anschlusspreis von 19,99 Euro, der bei den Verträgen mit 24-monatiger Laufzeit entfällt.

Neue Tarifoptionen mit dauerhaftem Rabatt

Bei den Tarifen mit 24-monatiger Laufzeit entfällt der Anschlusspreis laut Mega SIM komplett. Die Preisgestaltung bleibt identisch zu den monatlich kündbaren Varianten: 50 GB für 9,99 Euro, 150 GB für 19,99 Euro, 300 GB für 24,99 Euro und Unlimited Max für 29,99 Euro. Alle Tarife bieten eine Allnet-Flat und sollen laut Anbieter dauerhaft günstige Konditionen sichern.

Aus meiner Sicht ist das neue Tarifportfolio von Mega SIM übersichtlich und klar strukturiert. Die Kombination aus 5G, unterschiedlichen Datenvolumen und der Option auf längere Bindung oder monatliche Kündigung macht es einfach, einen passenden Tarif zu wählen, auch wenn die Angebote auf den ersten Blick eher Standardtarife im deutschen Mobilfunkmarkt darstellen.

