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Mega SIM passt Preise für flexible Tarife an

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Die Mobilfunkmarke Mega SIM hat ein neues Tarifportfolio eingeführt und erhöht zugleich die Preise für monatlich kündbare Mobilfunktarife.

Nach Angaben des Unternehmens gelten die Änderungen ab sofort. Besonders betroffen sind Tarife mit monatlicher Kündbarkeit. Kunden haben laut Anbieter nur noch begrenzt Zeit, bestehende Konditionen zu den bisherigen Preisen abzuschließen, bevor die neuen Preise vollständig greifen.

Neue Mega SIM Tarife im Überblick

Die neuen Angebote nutzen weiterhin das Mobilfunknetz von Telefónica und umfassen Tarife mit unterschiedlichen Datenvolumen sowie Geschwindigkeiten. Neben flexiblen Tarifen mit kurzer Laufzeit stehen weiterhin Varianten mit 24 Monaten Vertragslaufzeit zur Verfügung.

Tarifübersicht laut Anbieter:

  • Allnet-Flat 75 GB 5G mit bis zu 50 Mbit/s
  • Allnet-Flat 250 GB 5G mit bis zu 50 Mbit/s
  • Unlimited Max mit bis zu 300 Mbit/s
  • Wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit

Während flexible Tarife laut Unternehmensangaben künftig teurer werden, bleiben einige Angebote mit 24 Monaten Vertragslaufzeit preislich günstiger. Bei diesen Varianten entfällt teilweise auch die einmalige Anschlussgebühr.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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