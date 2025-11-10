Mega SIM präsentiert neue Black-Weeks-Tarife

Mega SIM stellt zum Start der Black Weeks ein neues Tarifportfolio vor, das 5G und dauerhafte Preisnachlässe kombiniert.

Der Anbieter Mega SIM hat seine Tarifstruktur zum Beginn der Black Weeks überarbeitet. Alle Tarife sind ab sofort mit 5G verfügbar und sollen dauerhaft rabattiert bleiben, wodurch nachträgliche Preiserhöhungen laut Unternehmen ausgeschlossen sind.

Neue 5G-Tarife mit lebenslangem Rabatt

Kunden können zwischen Tarifen mit monatlicher Kündbarkeit und Varianten mit 24 Monaten Laufzeit wählen. Für Laufzeittarife entfällt der einmalige Anschlusspreis, während monatlich kündbare Angebote diesen weiterhin ausweisen. Die Bandbreiten reichen von 50 Mbit/s bis 300 Mbit/s, abhängig vom jeweiligen Paket und Netzpartner.

Kernpunkte der neuen Tarifstruktur

Alle Tarife mit 5G im Telefónica-Netz

Dauerhafte Preisnachlässe laut Anbieter

Option auf monatliche Kündbarkeit oder 24 Monate Laufzeit

Kein Anschlusspreis bei Laufzeitverträgen

Für das Einsteigersegment bleibt die Allnet-Flat mit 100 GB bei 11,99 Euro, während das Unlimited-Max-Paket 29,99 Euro kostet. In beiden Fällen liegt der Verkaufspreis deutlich unter den bisherigen 5G-Angeboten.

Hier ist die vollständige Liste der aktuellen Mega‑SIM‑Tarife mit Laufzeitvarianten:

Monatlich kündbar (1M)

Allnet Flat 100 GB 5G (50 Mbit/s): 11,99 €; Anschlusspreis 19,99 €

Unlimited on Demand (300 Mbit/s): 14,99 €; Anschlusspreis 19,99 €

Allnet Flat 300 GB 5G (50 Mbit/s): 19,99 €; Anschlusspreis 19,99 €

Unlimited Max (300 Mbit/s): 29,99 €; Anschlusspreis 19,99 €

Mit 24M Laufzeit

Allnet Flat 100 GB 5G (50 Mbit/s): 11,99 €; Anschlusspreis 0,00 €

Unlimited on Demand (300 Mbit/s): 14,99 €; Anschlusspreis 0,00 €

Allnet Flat 300 GB 5G (50 Mbit/s): 19,99 €; Anschlusspreis 0,00 €

Unlimited Max (300 Mbit/s): 29,99 €; Anschlusspreis 0,00 €

