Mega SIM stellt neue Tarifstruktur vor

Mega SIM hat sein Tarifangebot überarbeitet. Neu im Portfolio sind ein 75-GB-Tarif sowie ein Unlimited-on-Demand-Tarif, die die bisherigen Optionen mit 150 GB und 300 GB ersetzen. Alle Tarife beinhalten 5G und einen laut Anbieter lebenslangen Rabatt, sodass die Preise dauerhaft bestehen bleiben sollen.

Die Tarife werden sowohl mit monatlicher Kündbarkeit als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Bei Verträgen mit 24 Monaten entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Laut Angaben des Unternehmens stehen mit dem neuen Portfolio nun vier Varianten zur Verfügung: Allnet Flat 50 GB, Allnet Flat 75 GB, Unlimited on Demand und Unlimited Max. Die Geschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s, lediglich beim Unlimited-Max-Tarif sind 300 Mbit/s vorgesehen.

Details zum neuen Tarifportfolio von Mega SIM

Die monatlichen Kosten beginnen bei 9,99 Euro für den 50-GB-Tarif. Der neue 75-GB-Tarif ist ab 12,99 Euro erhältlich, während der Unlimited-on-Demand-Tarif bei 19,99 Euro liegt. Für unbegrenztes Datenvolumen mit höherer Geschwindigkeit wird beim Unlimited-Max-Tarif ein Preis von 29,99 Euro pro Monat fällig.

Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat. Nach Angaben des Unternehmens gilt die Preisstruktur sowohl bei monatlich kündbaren Verträgen als auch bei Laufzeitverträgen, mit dem Unterschied, dass bei längeren Laufzeiten der Anschlusspreis entfällt.

Ich finde es ganz interessant, dass Mega SIM die großen Datenpakete gestrichen hat und jetzt eher auf eine „Mittelklasse-Lösung“ plus zwei Unlimited-Optionen setzt. Für Nutzer, die zwischen viel Datenvolumen und kompletter Freiheit schwanken, könnte das eine nachvollziehbare Vereinfachung sein.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.