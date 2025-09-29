Mega SIM: Unlimited Basis ersetzt Unlimited on Demand

Ab sofort ändert Mega SIM sein Tarifportfolio. Der Unlimited on Demand Tarif wird eingestellt und durch den günstigeren Unlimited Basis Tarif ersetzt. Alle Tarife enthalten 5G und bieten einen lebenslangen Rabatt, der dauerhafte Preisstabilität ohne spätere Erhöhungen sichern soll.

Mega SIM führt neue Tarifoptionen mit unterschiedlichen Datenvolumina und Laufzeiten ein (siehe Tabelle). Monatlich kündbare Tarife starten bei 9,99 € für 50 GB und reichen bis 29,99 € für den Unlimited Max Tarif mit 300 Mbit/s. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis, der sonst bei 19,99 € liegt.

Die Tarife Allnet-Flat 50 GB 5G, Allnet-Flat 75 GB 5G, Unlimited Basis und Unlimited Max sind in dieser Struktur verfügbar, jeweils mit 5G-Nutzung und Allnet-Flat. Alles wie üblich im Netz von Telefónica angesiedelt.

Neue Tarifstruktur und Konditionen bei Mega SIM

Die langfristigen Tarife mit 24 Monaten Laufzeit ermöglichen eine feste Preisgestaltung ohne Anschlussgebühr. Monatlich kündbare Varianten bleiben ebenfalls bestehen, unterscheiden sich aber im Anschlusspreis. Die maximale Bandbreite variiert je nach Tarif zwischen 5 Mbit/s beim Unlimited Basis und 300 Mbit/s beim Unlimited Max Tarif.

Ich finde die Änderung übersichtlich, gerade die klare Staffelung zwischen Basis- und Max-Tarif macht es einfacher, den passenden Tarif auszuwählen. Für Nutzer, die eher flexibel bleiben wollen, bleibt die monatliche Kündigung interessant, während die längere Bindung vor allem für Preisbewusste Vorteile bringt.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.