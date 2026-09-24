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GTA 6: Die „The Goodtime State – Vice City Collection“ ist offiziell

Oliver Schwuchow
Von
6 Kommentare

Es hat sich vor ein paar Stunden angedeutet und jetzt ging es schnell, denn bei Rockstar hat man soeben den neuen Merch online gestellt. Shirts, Kappen, Tassen und noch mehr, alles ganz nett, aber es gibt auch ein sehr großes Highlight.

Die „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection“ ist da, also eine Collectors Edition für GTA 6. Aber, und ich will euch keine falsche Hoffnung machen, auch nicht mit Disc. Es bleibt dabei, GTA 6 gibt es nur als digitales Spiel.

Kosten? 399 Euro. Größe? 48,26 cm x 34,29 cm x 31,75 cm. Spiel? Nicht dabei. Datum? Bald. Vorbestellungen? Ab sofort hier. Inhalt? Das ist alles mit dabei:

  • „Macca the Gator“-Figur
  • „Oakley® Frogskins™“-Sonnenbrille
  • „Leonida Keys“-Umhängetasche
  • „New Era® 9FORTY“-Snapback-Kappe
  • Magnetischer Spiegel „Macca the Gator“
  • „Chunkee the Manatee“-Shotglas
  • „Vice City“-Barlöffel zum Sammeln
  • „Vice City“-Rasierklingen-Schlüsselanhänger
  • „Leonida Keys“-Emaille-Pin-Set in einer Metalldose
  • „Leonida Keys“-Aufkleber-Set im Aufbewahrungsbeutel
  • Doppelseitig bedrucktes Souvenir-Poster mit der Übersichtskarte von Leonida

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Wenn man sich den Inhalt anschaut, dann ist das wirklich fast nur Schrott. Dafür dann 400€ ohne einen Gamecode zu verlangen ist echt schon dreist.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Da wird die Kuh aber ordentlich gemolken. Aber gut, wer zu viel Geld übrig hat freut sich bestimmt über ein bisschen kruscht für 400 Euro.

    Antworten
    1. Warpig 🎖
      sagt am zu Philipp ⇡

      Von irgendwo muss Rockstar ja die hohen Entwicklungskosten wieder rein holen.

      Für mich ist das nur Krempel, den man loswerden will.

      Antworten
      1. MKay0371 👋
        sagt am zu Warpig ⇡

        Steile These, eine Firma im Kapitalismus produziert Dinge die man los werden will…

        Grundsätzlich sind in solchen Sammlerboxen immer voll mit Tinnef, von fragwürdigen Nutzen. Aber zumindest ist die Oakley Sonnenbrille schonmal nicht komplett sinnlos und auch kein wertloser Müll. Über den Rest lässt sich wie bei Geschmack streiten

        Antworten
    2. Ronny Schack 👋
      sagt am zu Philipp ⇡

      Heute habe ich das Wort Kruscht gelernt. 👍

      Antworten
      1. Kurt 🔆
        sagt am zu Ronny Schack ⇡

        und was bedeutet es?

        Antworten

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