GTA 6: Die „The Goodtime State – Vice City Collection“ ist offiziell

Es hat sich vor ein paar Stunden angedeutet und jetzt ging es schnell, denn bei Rockstar hat man soeben den neuen Merch online gestellt. Shirts, Kappen, Tassen und noch mehr, alles ganz nett, aber es gibt auch ein sehr großes Highlight.

Die „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection“ ist da, also eine Collectors Edition für GTA 6. Aber, und ich will euch keine falsche Hoffnung machen, auch nicht mit Disc. Es bleibt dabei, GTA 6 gibt es nur als digitales Spiel.

Kosten? 399 Euro. Größe? 48,26 cm x 34,29 cm x 31,75 cm. Spiel? Nicht dabei. Datum? Bald. Vorbestellungen? Ab sofort hier. Inhalt? Das ist alles mit dabei:

„Macca the Gator“-Figur

„Oakley® Frogskins™“-Sonnenbrille

„Leonida Keys“-Umhängetasche

„New Era® 9FORTY“-Snapback-Kappe

Magnetischer Spiegel „Macca the Gator“

„Chunkee the Manatee“-Shotglas

„Vice City“-Barlöffel zum Sammeln

„Vice City“-Rasierklingen-Schlüsselanhänger

„Leonida Keys“-Emaille-Pin-Set in einer Metalldose

„Leonida Keys“-Aufkleber-Set im Aufbewahrungsbeutel

Doppelseitig bedrucktes Souvenir-Poster mit der Übersichtskarte von Leonida

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