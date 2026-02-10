Mehr Daten und kein Startpreis: congstar wertet Allnet Flat S auf

Congstar erhöht im Februar 2026 das Datenvolumen der Allnet-Flat S zeitlich befristet und verzichtet teilweise auf den Bereitstellungspreis. Gestern erst hatte man eine Aufwertung für das Prepaid-Jahrespaket gestartet.

Die Mobilfunkmarke congstar hat eine befristete Aufwertung für ihren Mobilfunktarif Allnet-Flat S angekündigt. Im Aktionszeitraum vom 10. Februar 2026 bis einschließlich 24. Februar 2026 erhalten Neuabschlüsse zusätzliches Datenvolumen ohne Preisaufschlag.

Konkret steigt das monatliche Inklusivvolumen der Allnet-Flat S während der Aktion von regulär 25 GB auf 30 GB. Das Angebot gilt für Tarife mit flexibler Laufzeit ebenso wie für Varianten mit Mindestvertragslaufzeit. Der monatliche Grundpreis bleibt dabei unverändert.

Details zur congstar Allnet-Flat S Aktion im Februar 2026

Zusätzlich zum höheren Datenvolumen entfällt laut congstar bei Buchung bis einschließlich 17. Februar 2026 der sonst übliche Bereitstellungspreis.

Leistungsmerkmale der Allnet-Flat S im Aktionszeitraum

30 GB Datenvolumen pro Monat während der Aktion

Telefonie und SMS ohne Begrenzung in deutsche Netze

Nutzung des 5G Netzes mit bis zu 50 Mbit/s

Optionale 5G Speed Option mit bis zu 100 Mbit/s

Grundpreis von 19 Euro pro Monat

