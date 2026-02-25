Smartphones

Mehr Farben wagen: So farbenfroh waren bisher die Google Pixel-Smartphones

Dieses Jahr feiert die Pixel-Smartphone-Modellreihe von Google ihr zehnjähriges Jubiläum seit dem Start mit dem Pixel und Pixel XL. Die Reihe wurde im Laufe der Zeit immer umfangreicher und besteht heute aus dem Pixel 10a, dem Pixel 10, dem Pixel 10 Pro, dem Pixel 10 Pro XL und dem Pixel 10 Pro Fold. Auch bei den Farbvarianten hat man heute mehr Auswahl.

Bereits zum Start der Pixel-Smartphones gab es statt Weiß und Schwarz die Farben „Quite Black“, „Really Blue“ und „Very Silver“ beim Pixel und Pixel XL, „Oh So Orange“ beim Pixel 4 oder „Sorta Sage“ beim Pixel 5. Seit der sechsten Generation der Pixel-Smartphones hat Google jedoch noch mehr Farben gewagt und bietet eine deutlich größere Auswahl: Kinda Coral, Sorta Seafoam, Sorta Sunny, Lemongrass, Porcelain, Berry, Peony oder Frost.

Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen und die alten Farbmodelle der Reihe entdecken möchte, findet über den Kurznachrichtendienst X eine von Google veröffentlichte kleine Übersicht:

Mein Favorit bleibt nach wie vor das Pixel 5 in der Farbe Sorta Sage, einem milden Grün. Ich hatte es mehrere Jahre als Hauptsmartphone im Einsatz und hole es noch immer oft aus der Schublade, um mich an der Farbe zu erfreuen.


