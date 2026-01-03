Mehrheit der Deutschen offen für Internet aus dem All

70 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, künftig Internet über Satelliten zu nutzen.

Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Betreibers DE-CIX interessieren sich viele Befragte für Internet aus dem All, das ohne Kabel oder Mobilfunkmasten funktioniert. Besonders ländliche Regionen gelten als mögliche Gewinner dieser Technologie. Bisher haben nur fünf Prozent der Deutschen Satelliteninternet ausprobiert oder nutzen es, neun Prozent planen dies.

Bundesregierung investiert Milliarden in Weltraumprojekte

Rund 39 Prozent der Bevölkerung unterstützen nach Angaben der Studie das geplante 35-Milliarden-Euro-Programm der Bundesregierung, das bis 2030 in Satelliten, Bodenstationen und Trägerraketen fließen soll. Nur 16 Prozent lehnen die Maßnahme ab.

Die Mehrheit sieht darin einen wichtigen Schritt, um die digitale Souveränität und Innovationskraft Europas zu sichern. Gleichzeitig fürchten fast die Hälfte der Befragten, dass Deutschland und Europa international den Anschluss an führende Weltraumtechnologien verlieren könnten.

Zentrale Ergebnisse der Befragung

70 % grundsätzlich offen für Internet aus dem All

45 % sehen die Kosten als größtes Hindernis

39 % sorgen sich um Umweltfolgen und Weltraumschrott

35 % kritisieren Abhängigkeit von internationalen Anbietern

33 % äußern Bedenken zur Datensicherheit

Im Rahmen des ESA-Projekts OFELIAS arbeitet DE-CIX gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an technischen Lösungen für die Datenübertragung zwischen Erde und Satelliten. Dabei steht die Nutzung von Laserlinks im Fokus, um Kommunikationslatenzen zu reduzieren – ein Thema, das laut DE-CIX-Chef Ivo Ivanov zunehmend auch für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz oder humanoiden Robotern relevant wird.

Ich finde die Ergebnisse spannend, weil sie zeigen, dass trotz großer Skepsis beim Preis und Datenschutz das Interesse an satellitengestütztem Internet wächst. Die politische und technologische Umsetzung dürfte für Deutschland zum Prüfstein seiner digitalen Ambitionen werden.