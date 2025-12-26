News

Mehrheit nutzt mehrere Mobilitätsapps

Drei Viertel der Deutschen nutzen Mobilitätsapps – oft gleich mehrere.

Laut einer Bitkom-Umfrage verwenden 76 Prozent der Smartphone-Besitzer in Deutschland Apps, um sich mit Bus, Bahn oder Sharing-Diensten zu bewegen. Befragt wurden 1.004 Personen ab 16 Jahren. Nur 29 Prozent setzen dabei auf eine einzelne Anwendung, während 36 Prozent zwei und 20 Prozent drei Apps nutzen. Zehn Prozent haben vier oder mehr Mobilitätslösungen auf dem Smartphone installiert.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder betonte, Mobilitätsapps erleichterten den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Sharing-Angeboten erheblich. Die Anwendungen bündelten zahlreiche Funktionen wie Routenplanung, Ticketbuchung und Preisvergleich und seien inzwischen fester Bestandteil des Alltags vieler Nutzer.

Nutzer schätzen Bedienkomfort und Integration

Nach Verbandsangaben legen 99 Prozent großen Wert auf einfache Bedienbarkeit. Rund 79 Prozent wünschen sich die Buchung verschiedener Anbieter und Verkehrsmittel innerhalb einer einzigen App. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, alle Tickets für eine Route in einem Schritt zu kaufen. Preise und CO₂-Werte zu vergleichen, spielt für rund vier Fünftel der Befragten eine wesentliche Rolle.

Weitere bevorzugte Funktionen

  • Vielfältige Bezahloptionen (74 Prozent)
  • Integration von Bonusprogrammen (69 Prozent)
  • Assistenzfunktionen, etwa mit KI-Unterstützung (67 Prozent)

Ich finde spannend, wie schnell Mobilitätsapps vom Zusatzangebot zur Grundausstattung avanciert sind. Persönlich sehe ich den nächsten Entwicklungsschritt in einer App, die wirklich alle Verkehrsmittel intelligent vernetzt, denn aktuell bleibt die Nutzung noch zu oft fragmentiert.

Hochbahn und suena energy starten hybrides Energiemodell

In Hamburg wird erstmals der hybride Betrieb eines stationären Batteriespeichers getestet. Der Energievermarkter suena energy und die Hamburger Hochbahn AG…

8. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. Kirky ☀️
    sagt am

    1. Die Bahnapp funktioniert super im Gegensatz zu europäischen Nachbarländer wie Polen oder Frankreich.

    2. Der Sharingmarkt ist tot. Das haben inzwischen sogar grosse Autohersteller begriffen.

    Antworten

