Sony WF-C700N im Test: Guter Preis für einen kompakten ANC-Kopfhörer

Sony präsentierte letzten Monat den Sony WF-C700N als neuen In-Ear-Kopfhörer mit ANC. Mich hat dieser in den letzten Tagen begleitet und mein Fazit fällt gut aus.

Das fängt bei der Verarbeitung und Haptik an, denn der WF-C700N hat zwar einen unnötig komplexen Namen, aber sitzt bei mir super im Ohr und fühlt sich durchaus gut an. Wobei sowas am Ende subjektiv ist, denn jedes Ohr hat eine andere Form.

Der Sony WF-C700N geht tiefer ins Ohr, was mir wichtig ist, denn so hatte ich auch im Sport nicht den Eindruck, dass mir der Kopfhörer herausfällt. Und es gibt echte Knöpfe zur Steuerung, was für mich ebenfalls noch ein sehr großer Pluspunkt ist.

Das Modell ist recht leicht, fühlt sich gut an und auch bei der Akkulaufzeit gibt es mit bis zu 7 Stunden mit ANC nichts zu meckern. Außerdem ist das Case kompakt und passt gut in die Hosentasche. ANC ist nicht das beste, aber gut, besser als bei meinem Modell von Jabra, und es gibt einen Modus für Umgebungsgeräusche.

Die vermutlich größte Schwäche ist der Sound, wobei ich das mit Blick auf den Preis nicht als Schwäche bezeichne. Allgemein klingt der Sony WF-C700N gut und ausgewogen, aber nach oben fehlt etwas „Volumen“. Bei höherer Lautstärke und mit etwas mehr Bass merkt man, dass andere Modelle dieser Art das besser können.

Bei Jabra finde ich den Sound bei elektrischer Musik im Sport zum Beispiel eine Ecke besser, dafür kann man Jabra in dieser Preisklasse beim ANC vergessen.

Sony bietet auch eine gute App, die Equalizer und Co. mitbringt und es gibt eine IP-Zertifizierung, was aber in der heutigen Zeit normal ist. Doch jetzt kommt der Punkt im Review, der entscheidend ist, der Preis. Und hier kann das Modell überzeugen.

Die 129 Euro zum Marktstart waren schon okay, wenn nicht sogar gut. Dieser Preis ist aber extrem schnell auf 99 Euro gesunken und dafür bekommt man hier einen wirklich guten In-Ear-Kopfhörer. Die Flaggschiff-WF-Reihe von Sony ist besser, klar, aber die kostet dann gerne doppelt so viel. Ist aber nicht immer doppelt so gut.

Kurz: Der Sony WF-C700N hat mir im Test gut gefallen. Würde er noch etwas mehr Volumen und Bass bei gewissen Genres bieten, die mir im Sport eben wichtig sind, wäre das hier vielleicht sogar meine erste Wahl. Die Passform und das Gewicht sind nämlich wirklich angenehm und sowas ist zwar subjektiv, mir aber äußerst wichtig.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

