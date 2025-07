Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Der kühne Knappe

Heute gibt es mal wieder ein Spiel als Empfehlung, welches mich durchaus positiv überrascht hat: The Plucky Squire (Der kühne Knappe). Es kostet ca. 30 Euro und ist für alle Plattformen erhältlich, selbst für die Nintendo Switch wurde es optimiert.

Worum geht es? Gar nicht immer so leicht zu sagen, grundsätzlich ist es ein 2D-3D-Action-Abenteuer mit Elementen von Zelda, aber auch von anderen Spielen. Es gibt auch viele kreative Ideen des Entwicklerstudios (All Possible Futures) selbst.

Ich habe vor ein paar Tagen von den durchaus positiven Reviews gehört und dieses Mal war tatsächlich nicht der Xbox Game Pass dafür verantwortlich, dass ich es mir einfach mal installiert habe, denn das Spiel ist in PlayStation Plus Premium dabei.

Humor und Gameplay machen bisher mehr Spaß, als ich erwartet habe, das könnte ein echter Geheimtipp für 2024 sein, wobei die positiven Reviews mittlerweile nicht mehr zwingend für „geheim“ sprechen, das Spiel machte diese Woche die Runde.

Ein Spiel, welches ich bisher jedenfalls nicht für 2024 auf dem Schirm hatte und bei mir perfekt die Lücke zwischen Astro Bot und Zelda (und weiteren Spielen, die jetzt im Oktober anstehen) gefüllt hat. Einziger Nachteil: Es gibt nur eine digitale Version und ich weiß, dass das einige abschreckt. Die 30 Euro finde ich aber mehr als fair.

Weitere Details gibt es auf der Webseite der Entwickler und im folgenden Video, aber ich empfehle hier, dass man sich nicht zu sehr informiert. Also geht nicht blind in das Spiel, aber achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht zu sehr spoilern lasst.

-->