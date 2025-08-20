Audio

Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds

Google hat heute nicht nur neue Smartphones und eine neue Smartwatch auf dem Event vorgestellt, es gab auch zwei Neuigkeiten zu den Kopfhörern. Fangen wir mit den Google Pixel Buds 2a an, das Einsteigermodell wurde für 2025 aktualisiert.

Beim Design orientiert man sich hier am Pro-Modell und verspricht einen besseren Halt im Ohr. Neu ist außerdem eine aktive Geräuschunterdrückung und es gibt hier auch einen Transparenzmodus. Der Treiber (11 mm) wurde ebenfalls aktualisiert.

Man kann den Sound über einen Equalizer anpassen, die Steuerung findet über ein Tippen an der Seite statt, es gibt Google Gemini, den Tensor A1 Chip, mehrere Aufsätze für mehr Komfort und eine IP54-Zertifizierung für Wasser und Schweiß.

Mit ANC gibt es 7 Stunden Akkulaufzeit und ohne sind es 10 Stunden, mit Case gibt es 20 Stunden bzw. 27 Stunden. Google bietet zwei Farben an, Hazel und Iris, und möchte 249 Euro. Marktstart ist am 9. Oktober, mehr Details gibt es bei Google.

Google Pixel Buds Pro 2 mit neuer Farbe

Darüber hinaus hat Google auch eine neue Farbe für die Google Pixel Buds Pro 2 vorgestellt, denn diese werden immer wieder optimiert und bleiben. Moonstone ergänzt das Portfolio in diesem Jahr, mehr Details gibt es außerdem bei Google.

