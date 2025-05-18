Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Malcolm mittendrin

Wir haben hier im Haushalt meistens eine „ernste“ Serie und eine Sitcom oder eine unterhaltsame Serie. Und passend zum kleinen Nostalgie-Trip, siehe auch letzter Tipp der Woche (und da werden noch ein paar kommen) gibt es heute auch einen alten Klassiker. Wir haben vor ein paar Wochen mit Malcolm mittendrin gestartet.

Auslöser war das geplante Comeback der Serie, auch wenn es nur kurz sein wird. Doch uns ist beiden (meiner Frau und mir) aufgefallen, dass wir die Serie damals eher so „nebenbei“ geschaut haben und viele Folgen nicht kennen. Aktuell schauen wir uns die Serie von Anfang bis Ende an und sie ist eigentlich ganz gut gealtert.

Malcolm war für mich nie das große Highlight und ist es auch heute nicht, aber es ist unterhaltsames Entertainment. Die Serie lief übrigens von 2000 bis 2006 und ist im Abo bei Disney+ enthalten. Bei IMDb gibt es solide 8,2 Punkte und sie wird euch auch eine Weile begleiten, denn die 7 Staffeln haben insgesamt über 150 Folgen.

