Kommentar

Mein Tipp der Woche: Malcolm mittendrin

Autor-Bild
Von
|
Malcon Mittendrin

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

 Mein Tipp der Woche: Malcolm mittendrin

Wir haben hier im Haushalt meistens eine „ernste“ Serie und eine Sitcom oder eine unterhaltsame Serie. Und passend zum kleinen Nostalgie-Trip, siehe auch letzter Tipp der Woche (und da werden noch ein paar kommen) gibt es heute auch einen alten Klassiker. Wir haben vor ein paar Wochen mit Malcolm mittendrin gestartet.

Auslöser war das geplante Comeback der Serie, auch wenn es nur kurz sein wird. Doch uns ist beiden (meiner Frau und mir) aufgefallen, dass wir die Serie damals eher so „nebenbei“ geschaut haben und viele Folgen nicht kennen. Aktuell schauen wir uns die Serie von Anfang bis Ende an und sie ist eigentlich ganz gut gealtert.

Malcolm war für mich nie das große Highlight und ist es auch heute nicht, aber es ist unterhaltsames Entertainment. Die Serie lief übrigens von 2000 bis 2006 und ist im Abo bei Disney+ enthalten. Bei IMDb gibt es solide 8,2 Punkte und sie wird euch auch eine Weile begleiten, denn die 7 Staffeln haben insgesamt über 150 Folgen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Kommentar / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone
Xbox Microsoft Logo Header
Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen
in Dienste
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen
Congstar
congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M
in Tarife
Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell
in Mobilität
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e wird wohl ein unerwartet großes Design-Upgrade
in Smartphones
Xbox 2024 Header
Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende
in Gaming
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen
in Gaming
Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026
in Smartphones