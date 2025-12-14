Mein Tipp der Woche: The Last Dance

Es ist Sonntag und somit Zeit für meinen Tipp der Woche, bei dem es dieses Mal eine ältere Dokumentation von Netflix gibt. The Last Dance steht seit Jahren auf meiner Watchlist bei Netflix, aber wir hatten in den letzten Jahren a) nicht immer ein Abo bei Netflix und b) hatte ich wenig Zeit für Inhalte, die ich ganz alleine schaue.

Als ich vor ein paar Wochen aber meine alte Watchlist durchgescrollt und richtig ausgemistet habe, da habe ich einfach mal direkt in die Doku rund um Michael Joardan und die Bulls hereingeschaut und sie, wenn Zeit war, gebinged. Ich habe schon lange nicht mehr andere Inhalte ignoriert, um weiterschauen zu können.

Eine fantastische Doku, die auf 9 Punkte bei IMDb und Metacritic kommt. Für mich, der als Kind, welches mit der Jordan aufgewachsen ist, Basketball gespielt hat und nicht nur ein Trikot mit der Nummer 23 hatte, besonders spannend. Damals habe ich diese Ära anders wahrgenommen, dieser Einblick hat richtig viel Spaß gemacht.

The Last Dance ist aber nicht nur für Fans von Michael Jorden, Basketball oder Sport eine Empfehlung, ich empfehle sie jedem, es ist ein toller Einblick in ein Leben eines Ausnahmesportlers. Für mich eine der besten Dokumentationen aller Zeiten und ich weiß auch nicht, warum sie so viele Jahre auf der Watchlist versauerte.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

