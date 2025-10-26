Mein Tipp der Woche: Keeper

Es ist schon eine Weile her, dass ein Spiel der Xbox Studios mein Tipp der Woche war, aber Double Fine hat mal wieder abgeliefert und mit Keeper ein wirklich tolles und einzigartiges Erlebnis auf die Beine gestellt. Und ja, ich bezeichnet Keeper als Erlebnis, denn es ist anders, es spielt sich nicht wie ein ganz klassisches Spiel.

Ihr steuert in Keeper einen gebrochenen Leuchtturm und die Besonderheit ist, dass im Spiel nichts erzählt wird und nichts aufgeschrieben ist. Alles funktioniert über Emotionen und die Sprache des Bildes und das ist wirklich gut gemacht. Keeper ist anders, irgendwie schwer zu beschreiben, aber definitiv eine klare Empfehlung.

Keeper ist ein emotionaler und mit knapp 4-5 Stunden recht kurzer Ritt, den ich vor allem jedem mit einer Xbox und einem PC empfehlen kann, der den Xbox Game Pass nutzt, denn darin ist das Spiel enthalten. Kaufen würde ich es vielleicht nicht, denn es ist doch recht kurz und kostet 30 Euro (Preis dürfte aber zügig sinken).

Ich befürchte, dass es solche Spiele in Zukunft immer weniger bei Microsoft und den Xbox Studios geben wird, daher fällt mir die Aussage mit dem Kaufen auch so schwer. Eigentlich sollte man genau solche Entwicklerstudios und Spiele noch mehr unterstützen. Es ist aber am Ende des Tages das perfekte Spiel für ein Abo.

