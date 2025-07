Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Kleinanzeigen

Der Tipp ist diese Woche mal etwas simpler und jeder kennt sicher Kleinanzeigen, aber ich nutze die App derzeit sehr aktiv, da wir in ein paar Tagen umziehen und es eine gute Möglichkeit ist, um mit etwas weniger Ballast den Wohnort zu wechseln.

Kleinanzeigen, ehemals eBay Kleinanzeigen, muss ich nicht groß erklären, man stellt alten Krempel ein, setzt einen Preis fest, lehnt 2-3 Tauschangebote mit einer PlayStation 4 ab, und verkauft Produkte, die man nicht mehr nutzt und benötigt.

Ich mache das immer wieder mal, aber man vergisst es und dann häuft sich doch viel Zeug an, welches man nicht mehr nutzt. Das ist also nicht nur ein Tipp für eine App, sondern vielleicht auch für einen verspäteten Frühjahrsputz mit Entsorgungen.

Meine Erfahrung mit Kleinanzeigen war in den letzten 14 Jahren übrigens durchaus positiv, von ein paar dreisten Tauschangeboten abgesehen, aber wenn man auf die Accounts hinter den Angeboten achtet, dann ist das eine echt gute Plattform.

