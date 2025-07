Mein Tipp der Woche: Die Zelda-Timeline erklärt

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Die Zelda-Timeline

Ich würde mich selbst als Zelda-Fan bezeichnen, da ich auch die meisten Spiele der Reihe gespielt habe. Und obwohl ich die Geschichten der Spiele nie als Stärke der Reihe empfand, so waren sie ganz nett und haben einen durch das Spiel getragen.

Doch selbst als Fan habe ich irgendwann den Überblick verloren und dann kommt einem jedes Zelda doch irgendwie gleich vor. Es gibt allerdings eine Timeline, die jedoch etwas komplexer ist. Das folgende Video erklärt diese Timeline ganz gut.

Es stammt von Zeltik, einem der besten Zelda-Accounts bei YouTube und ist schon ein bisschen älter, es wurde mir aber nach der Analyse zu Echoes of Wisdom diese Woche vorgeschlagen. Da ist bisher unklar, wo es sich auf der Timeline einordnet.

