Mein Tipp der Woche: Mario vs. Donkey Kong

Das Spiele-Lineup für die Nintendo Switch ist in diesem Jahr bisher bescheiden. Seit Zelda fehlt mir wirklich ein echter Kracher, wenn ich ehrlich bin. Vermutlich hebt sich Nintendo diese aber für 2025 und die mögliche Nintendo Switch 2 auf.

Es kommen aber noch neue Spiele und diese schaue ich mir immer wieder an. Wie Super Mario RPG, für das mir bisher die Zeit fehlte, was ich aber noch nachholen möchte. Ein Spiel habe ich mir aber die Tage im Handheld-Modus angeschaut.

Mario vs. Donkey Kong ist ein Remake von einem Klassiker, den ich nie gespielt habe, was bei Nintendo gar nicht so oft vorkommt. Es ist ein Puzzle-Spiel mit Jump’n’Run-Elementen, der Trailer ganz unten bietet hier eine gute Übersicht.

Das Original erschien damals für den Game Boy Advance und man merkt, dass es ein Handheld-Spiel ist, durch und durch. Auf dem TV macht das keinen großen Spaß, aber ich nutze meine Switch fast nur noch mobil, da passt das sehr gut.

Schön ist auch, dass Nintendo eine Demo anbietet, was heutzutage leider selten geworden ist. Nur der Preis von 50 Euro ist für ca. 5 Stunden doch eher etwas grenzwertig, im freien Handel zahlt man immerhin nur 45 Euro. Auch das ist noch nicht so attraktiv, für mich wären hier ehrlich gesagt 30 bis 35 Euro angebracht.

Grundsätzlich macht das aber so ganz entspannt im Handheld-Modus mit der Switch durchaus Spaß, daher ist es mein Tipp der Woche. Meine Empfehlung wäre aber auch, dass man das auf die Wunschliste packt und mal ein Angebot abwartet.

