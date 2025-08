Mein Tipp der Woche: Overcast (Podcast-App)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Overcast

Heute gibt es mal wieder eine App als Tipp, die aber nur für iOS-Nutzer (bzw. auch iPadOS-Nutzer) verfügbar ist, denn Overcast hatte nie die Ambitionen, dass man auf anderen Plattformen wie Android, Windows oder sogar macOS vertreten ist.

Die App selbst ist mittlerweile ein Jahrzehnt alt und gehört zu den ältesten Apps in meinem App-Portfolio. Ich nutze sie fast täglich und bin ein Fan von Podcasts, die Bibliothek ist groß. Vor ein paar Tagen bekam die App ein wirklich großes Update.

Man hat Overcast schon angemerkt, dass die App etwas älter ist und das Jubiläum hat der Entwickler genutzt, um den Code zu aktualisieren, die App schneller zu machen und das Design zu überarbeiten. Sie wirkt jetzt endlich etwas moderner.

Overcast selbst ist kostenlos, aber für 10 Euro im Jahr bekommt man ein paar Extras, kann das Icon wechseln und Werbung entfernen. Hinter der App steckt ein kleiner Entwickler und kein großes Unternehmen, was ich auch ganz nett finde.

Der Nachteil ist natürlich, dass man im Apple-Ökosystem „gefangen“ ist, wer also die Plattformen wechselt und seine Podcasts gerne mitnimmt, ist hier falsch. Doch seit ich ein iPhone als Hauptgerät nutze, hat Overcast einen festen Platz auf dem ersten Homescreen bei mir. Schöne Podcast-App, kann ich bis heute empfehlen.

