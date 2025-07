Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Anker 240 Watt Ladegerät

Ich habe hier in den letzten Wochen immer wieder anklingen lassen, dass ich bald umziehe und da macht man sich über einige Dinge so seine Gedanken. Die Idee für den neuen Wohnbereich ist zum Beispiel eine richtige Ladezentrale aufzubauen.

Hier soll man Smartphone, Kopfhörer, Laptop, Tablet, E-Reader, alles bequem und so schnell wie möglich laden können. Und die Basis sollte gut aussehen. Da gibt es gar nicht so viel Auswahl und man muss auch etwas tiefer in die Tasche greifen.

Ich habe mich für das Anker Prime 240W GaN Wandladegerät entschieden, wie es Anker nennt. Es ist ein Ladegerät mit drei USB C-Ports und einem USB A-Port, mit dem man auch mal ein MacBook Pro mit bis zu 140 Watt sehr zügig aufladen kann.

Je mehr Geräte laden, desto weniger Leistung gibt es logischerweise pro Port, aber das ist okay, denn maximal 100 Watt reichen mir und es kommt eher selten vor, dass ich das MacBook Pro und noch drei andere Produkte dringen aufladen muss.

Aktuell habe ich die Basis so eingerichtet, dass es zwei USB C-Anschlüsse gibt, der eine davon bekommt den Port mit bis zu 140 Watt, der andere den Port mit bis zu 100 Watt, dann folgt noch Lightning, da ist die Geschwindigkeit beim iPhone und den AirPods im Haushalt egal (da es Apple egal ist) und es gibt noch Micro-USB.

Darauf hätte ich gerne verzichtet, aber es gibt noch zwei Produkte mit dem Port im Haushalt, zu einem bald mehr, der andere ist ein alter Kindle Oasis, den meine Frau mag und bei dem wir uns bis heute endlich einen Nachfolger mit USB C wünschen.

Die Basis von Anker ist jedenfalls ungewöhnlich hochwertig für so eine Basis, es gibt auch ein schönes und massives Dock, das gefällt mir gut. Kann ich empfehlen, auch wenn es mit ca. 170 Euro kein Schnäppchen ist. Viele werden diese Leistung vermutlich auch nicht benötigen, ich habe aber genau sowas uns daheim gesucht.

Weitere Details gibt es übrigens noch auf der Produktseite von Anker, dort könnt ihr auch für 170 Euro zuschlagen. Kabel sind jedoch keine im Lieferumfang enthalten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

