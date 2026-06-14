Mein Tipp der Woche: Peloton (mit Anmerkung)

Meine Frau legte sich in der Pandemie, wie viele, ein Peloton zu. Mittlerweile bin ich häufiger als sie auf dem Rad, aber ich nutze es derzeit als zusätzlichen Push bei meiner Diät. Dazu bald mehr, da kommt noch etwas mehr Technik zum Einsatz.

Grundsätzlich finde ich das Konzept von Peloton aber zu teuer, daher auch der Zusatz in der Klammer in der Überschrift. Ich weiß nicht, ob ich das Paket selbst kaufen und das Abo buchen würde, denn es ist zu teuer für viele Menschen.

Peloton kämpft seit Jahren ums Überleben und ein Geschäftsmodell, dabei wäre es in meinen Augen sehr einfach. Ein etwas günstigeres Bike und ein teures Bike, von mir aus noch ein drittes Bike, eben eine gewisse Auswahl, wie bei einem iPhone.

Entscheidend ist aber das Abo, das ist mit 45 Euro im Monat teurer als mein Gym und das darf nicht sein. Beziehungsweise, es müsste günstigere Optionen geben.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abo, bei dem man nur aufgezeichnete Kurse mit dem Bike nutzen kann? Die Live-Kurse sind nett, für uns in Deutschland aber oft unpraktisch, weil sich das Angebot oft auf den US-Markt fokussiert. Am Morgen gibt es kaum Kurse, dieses Angebot würde ich als Kunde also nie benötigen.

Muss es aber in vollem Umfang für alle Nutzer mitfinanzieren.

Grundsätzlich macht mir Peloton aber aktuell sehr viel Spaß, denn abnehmen ist leicht, abnehmen und Kraft erhalten ist anspruchsvoll, abnehmen, Kraft erhalten und mit Kind ist schwierig, mit einem zweiten Kind, was wenige Wochen alt ist, ist es brutal. Und da nehme ich gerade jede Hilfe, die es mir etwas leichter macht.

Peloton ist so eine Hilfe, denn ich bin kein Fan von Sport im Freien (kalt, Regen, zu viel Sonne und Sport mit Sonnencreme nervt), das Peloton steht aktuell bei mir im Büro und innerhalb von einer Minute bin ich fertig und schon geht es direkt los.

Ich gehe auch dreimal die Woche ins Gym, es ist meine Ergänzung.

Grundsätzlich mag ich Peloton, das Bike, die Trainer, die Kurse, das ist alles gut gemacht und ich verstehe den Hype der Pandemie. Aber es gibt wieder offene Gyms und da passt das sehr teure Geschäftsmodell nicht mehr. Also ja, es tut auch ein 0815-Heimtrainer mit YouTube-Kursen, macht mir aber viel weniger Spaß.

Dazu dann aber in ein paar Wochen mehr, ich befinde mich noch am Anfang meiner Reise, dieses Element ist mir aktuell aber eine Hilfe, daher vorab als kleiner Tipp.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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