Mein Tipp der Woche: Externe Akkus mit MagSafe (oder Qi2)

Ich habe, auch durch mehrere Partnerschaften für YouTube, mittlerweile viele der externen Akkus hier im Haushalt, die eine magnetische Option für MagSafe bzw. Qi2 haben. Darunter auch die Anker Nano Powerbank, die ich euch letztes Jahr im Blog vorgestellt habe und die auch auf dem Beitragsbild oben zu sehen ist.

Es handelt sich dabei um diese Powerbank für knapp 40 Euro mit 5.000 mAh, aber es gibt viele weitere Lösungen dieser Art, auch welche, die etwas günstiger sind.

Mittlerweile nutzen wir diese Powerbanks, und mit wir meine vor allem meine Frau, die aktuell nicht über Nacht laden kann, gerne und häufig im Alltag. Ich habe derzeit drei davon im Einsatz und lade sie regelmäßig. Der große Vorteil ist, dass man das iPhone damit ganz normal weiter bedienen kann und kein nerviges Kabel nutzt.

Der Nachteil ist, dass man beim kabellosen Laden durchaus auch Verluste hat und die Kapazität nicht so groß wie bei „normalen“ Powerbanks ist, die meistens auch günstiger sind. Aber ich mag den Komfort von diesen Lösungen im Alltag.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.